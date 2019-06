To Wimbledon 2019 θα διεξαχθεί από την 1η έως την 14η ημέρα του Ιουλίου.

Στο κυρίως ταμπλό συμμετέχουν δυο Έλληνες ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την Μαρία Σάκκαρη αλλά και ο Κύπριος Μάρκος Παγδατής.

Οι αγώνες αρχίζουν την Δευτέρα (1/7) με τους δυο εκπροσώπους μας να ξεκινούν αυτή την ημέρα την πορεία τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 1 Ιουλίου: Gentlemen’s & Ladies’ Singles First Round

Τρίτη 2η Ιουλίου: Gentlemen’s & Ladies’ Singles First Round

Τετάρτη 3 Ιουλίου: Gentlemen’s & Ladies’ Singles Second Round/ Gentlemen’s & Ladies’ Doubles First Round

Πέμπτη 4 Ιουλίου: Gentlemen’s & Ladies’ Singles Second Round/ Gentlemen’s & Ladies’ Doubles First Round/ Mixed Doubles

Παρασκευή 5 Ιουλίου: Gentlemen’s & Ladies’ Singles Third Round/ Gentlemen’s & Ladies’ Doubles Second Round/ Mixed Doubles

Σάββατο 6 Ιουλίου: Gentlemen’s & Ladies’ Singles Third Round/ Gentlemen’s & Ladies’ Doubles Second Round/ Mixed Doubles/ Boys’ and Girls’ Singles

Κυριακή 7 Ιουλίου: -

Δευτέρα 8 Ιουλίου: Gentlemen’s & Ladies’ Singles Round of 16/ Gentlemen’s & Ladies’ Doubles Round of 16/ Mixed Doubles/ Boys’ and Girls’ Singles

Τρίτη 9 Ιουλίου: Ladies’ Singles Quarter-finals/ Gentlemen’s Doubles Quarter-finals/ Mixed Doubles/ Boys’ and Girls’ Singles & Doubles/ Invitation Doubles

Τετάρτη 10 Ιουλίου: Gentlemen’s Singles Quarter-finals/ Ladies’ Doubles Quarter-finals/ Mixed Doubles/ Boys’ and Girls’ Singles & Doubles/ Invitation Doubles

Πέμπτη 11 Ιουλίου: Ladies’ Singles Semi-finals/ Gentlemen’s Doubles Semi-finals/ Mixed Doubles/ Boys’ and Girls’ Singles & Doubles/ Gentlemen’s, Ladies’ and Quad Wheelchair Singles/ Invitation Doubles

Παρασκευή 12 Ιουλίου: Gentlemen’s Singles Semi-finals/ Ladies’ Doubles Semi-finals/ Mixed Doubles Semi-finals/ Boys’ and Girls’ Singles & Doubles/ Gentlemen’s and Ladies’ Wheelchair Singles & Doubles/ Quad Wheelchair Doubles Final/ Invitation Doubles

Σάββατο 13 Ιουλίου: Ladies’ Singles Final/ Gentlemen’s Doubles Final/ Ladies’ Doubles Final/ Girls’ Singles Final/ Boys’ and Girls’ Doubles/ Ladies’ Wheelchair Singles Final/ Gentlemen’s Wheelchair Doubles Final/ Invitation Doubles/ Quad Wheelchair Singles Final and third/fourth place play-off

Κυριακή 14 Ιουλίου: Gentlemen’s Singles Final/ Mixed Doubles Final/ Boys’ Singles Final/ Boys’ and Girls’ Doubles Finals/ Gentlemen’s Wheelchair Singles Final/ Ladies’ Wheelchair Doubles Finals/ Invitation Doubles Finals.