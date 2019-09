Στον 121ο τελικό της καριέρας του προκρίθηκε ο Ράφα Ναδάλ κερδίζοντας με 7-6 (6), 6-4, 6-1 σετ τον Ματέο Μπερετίνι στον ημιτελικό του US Open στη Νέα Υόρκη.

Ο Ισπανός τενίστας θα παίξει την Κυριακή (23:00) απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ για τον 4ο τίτλο του στο "Μεγάλο Μήλο" στον 5ο του τελικό στο US Open και συνάμα στον 27ο σε Grand Slam και στον 3ο μέσα στο 2019.

Θα ψάξει ακόμη τον 84ο τίτλο καριέρας και τον 4ο τίτλο του στο 2019, τον 2ο σε Grand Slam μετά από το Roland Garros.

Έτοιμος για το ... μεγάλο κόλπο που θα τον φέρει μια ανάσα από τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο "Βασιλιάς" έχει 20 τίτλους Grand Slam και ο Ισπανός με 18 θέλει νίκη στη Νέα Υόρκη για να πλησιάσει επικίνδυνα τον Ελβετό.

Εάν ο Ράφα κερδίσει τον Ντανίλ, η ιστορία τους είναι 1-0 υπέρ του με την πρόσφατη "μάχη" τους στον τελικό στο Μόντρεαλ, τότε θα κάνει και το μεγάλο βήμα για να τελειώσει και στο Νο1 τη χρονιά που θα μας φύγει σε λίγους μήνες.

Πάντως στη Νέα Υόρκη ο μοναδικός που τον έχει κερδίσει έως σήμερα σε τελικό είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς το 2011.

Ο ημιτελικός με τον ρούκι Ιταλό που την Δευτέρα θα είναι στο Νο13 (νέο ρεκόρ) μόνο εύκολος δεν ήταν. Ειδικά στο 1ο ο Ράφα του πήρε κυριολεκτικά την μπουκιά μέσα από το στόμα αφού του "έσβησε" δυο ματς πόιντ στο τάι μπρέικ και του πήρε το σετ!

Η διάρκεια του παιχνιδιού ήταν 2.34'. Ο Ναδάλ είχε 3/15 μπρέικ πόιντ και ο Μπερετίνι 0/0 (!). Οι winners ήταν 37-30 για τον σπουδαίο Ιταλό αλλά τα αβίαστα λάθη ήταν 44 για τον Μπερετίνι και 18 για τον Ναδάλ.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ θα "σβήσει" στο τάι μπρέικ 2 σετ πόιντ του Μπερετίνι και από το 4-6 θα κερδίσει με 6-8 και θα προηγηθεί με 1-0!

Ο Ιταλός στάθηκε πάρα πολύ καλά στο σετ αλλά στο τέλος μέτρησε η πείρα του Ισπανού. Ο 23χρόνος Μπερετίνι θα κρατήσει τον Ναδάλ στο 0/6 μπρέικ πόιντ ενώ ο Ιταλός δεν θα έχει καμία ευκαιρία για μπρέικ.

Ο Ναδάλ θα προηγηθεί με 1-0 αλλά στο 2 γκέιμ ο Μπερετίνι θα του "σβήσει" 2 μπρέικ πόιντ για το 1-1. Το ίδιο σκηνικό έχουμε και στο 8ο γκέιμ. Ο Ισπανός θα προηγηθεί με 4-3 αλλά ο Ιταλός θα του "σβήσει" 3 μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Στο 10ο γκέιμ και ενώ ο Ναδάλ είναι στο 5-4 ο αντίπαλος του θα του "σβήσει" σετ πόιντ, μπρέικ πόιντ και θα φτάσει στο 5-5.

Με love γκέιμ θα ισοφαρίσει ξανά σε 6-6 και θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ιταλός θα προηγηθεί με 2 μίνι μπρέικ με 4-0 και στη συνέχεια με 5-2. Ο Ναδάλ θα μειώσει σε 5-4 αλλά ο Μπερετίνι θα κάνει το 6-4 και θα έχει 2 σετ πόιντ!

Ο Ναδάλ θα τα "σβήσει" και τα 2 και θα κερδίσει με 8-6! Το σετ είχε διάρκεια 1.13'. Οι winners ήταν 22-13 για τον Ιταλό και τα αβίαστα λάθη 20-8 κατά του Ιταλού.

Στο 2ο σετ ο Ναδάλ συνεχίζει με άλλα 2 χαμένα μπρέικ πόιντ (0/8) στο 1ο γκέιμ (0-1 ο Ιταλός) αλλά θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Μπερετίνι "σβήνει" και το 9 μπρέικ πόιντ του Ναδάλ στο 3ο γκέιμ και θα προηγηθεί εκείνος με 1-2! Ο Ισπανός θα ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά θα μείνει πίσω στο σκορ με 2-3.

Χωρίς να χάσει πόντο στο 6ο ο Ράφα θα φτάσει στο 3-3 και με το 1ο του μπρέικ στο παιχνίδι (1/10) θα πάρει κεφάλι με 4-3!

Με forehand winner θα κερδίσει και το 8ο γκέιμ (5-3) αλλά ο αντίπαλος του θα μειώσει σε 5-4. Ο Ναδάλ απλά θα κερδίσει το σετ χωρίς να χάσει πόντο στο τελευταίο γκέιμ.

O Ναδάλ με το... καλημέρα κάνει μπρέικ στο 3ο σετ (1-0) και με τις μηχανές στο φουλ θα φτάσει στο 2-0 και στο 3-1. Με μπρέικ θα αυξήσει το... χάσμα στο 4-1 και σε 5-1 και 6-1!