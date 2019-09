US Open: Στο Νο4 και στα ημιτελικά ο Μεντβέντεφ (vid)

Τα θαύματα του Ντανίλ Μεντβέντεφ συνεχίζονται στην Αμερική.

Ο Ρώσος μετά από τον τελικό στο Rogers Cup και τον τίτλο στο Cincinnati Open είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά ενός Grand Slam.

Στην 12η του συμμετοχή του σε Grand Slam ο 23χρόνος Ρώσος τα κατάφερε στη Νέα Υόρκη και στο US Open κερδίζοντας με 7-6 (6), 6-3, 2-6, 6-1 τον Σταν Βαβρίνκα στον προημιτελικό της Τρίτης.

Ο Μεντβέντεφ με τη νίκη του αυτή αφήνει πίσω του τον Ντομινίκ Τιμ και είναι πλέον για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης!

Πλέον ο Ρώσος θα περιμένει τον βραδυνό αγώνα του Φέντερερ με τον Ντιμιτρόφ για να μάθει με ποιον θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης στο US Open.

Ο αγώνας με τον Ελβετό είχε διάρκεια 2.34΄. Ο Ρώσος είχε 11-10 άσους, 12-4 διπλά λάθη, 35-38 winners και 36-38 αβίαστα λάθη.

Είχε 4/8 μπρέικ πόιντ και 125 πόντους έναντι 2/8 και 114 του Βαβρίνκα.

O Μεντβέντεφ είναι ο 4ος παίκτης μετά από τον Τζόκοβιτς, τον Ναδάλ και τον Φέντερερ που προκρίθηκε στο ATO Finals και επίσης ο νεότερος που θα παίξει στους "4" του US Open μετά από το 2010 και τον Τζόκοβιτς.

@DaniilMedwed is two sets away from becoming the youngest #USOpen semi-finalist since Novak Djokovic in 2010.

@usopenpic.twitter.com/afyIT8fI6K

— ATP Tour (@ATP_Tour) September 3, 2019