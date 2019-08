Δεν θα διεξαθχεί ο αγώνας του Θανάση Κοκκινάκη με τον Ράφα Ναδάλ αφού ο πρώτος απέσυρε τη συμμετοχή του λόγω τραυματισμού από το US Open.

Έτσι ο Ισπανός τενίστας Νο2 στον κόσμο πέρασε χωρίς αγώνα στον 3ο γύρο.

Ο Ναδάλ θα παίξει στον 3ο γύρο με τον νικητή του αγώνα του Βερντάσκο με τον Τσάνγκ. Αυτή θα είναι η 13η παρουσία του στον 3ο γύρο σε 15 συμμετοχές.

