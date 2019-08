Την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της πέτυχε η 23χρόνη Τέιλορ Τάουνσεντ!

Η Αμερικανίδα τενίστρια που είναι στο Νο116 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 2-6, 6-3, 7-6 (4) το Νο4 της κατάταξης και νικήτρια του Wimbledon Σιμόνα Χάλεπ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open.

H τενίστρια από το Σικάγο συμμετέχει για 5η φορά στο US Open αλλά για πρώτη φτάνει έως τον 3ο γύρο!

STUNNER on Ashe!@TaylorTownsend rallies to defeat No. 4 seed Halep 2-6, 6-3, 7-6 in an absolute thriller...#USOpen pic.twitter.com/PbvHeaYen8 — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019

Arthur Ashe Stadium We head to a third set tiebreak as Halep and Townsend continue to battle...#USOpen pic.twitter.com/gjEfG9NUPJ — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019