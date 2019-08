Με τον πρώην άσο των Lakers, που είναι η αγαπημένη της ομάδας, τον Κόμπε Μπράιαντ στην εξέδρα η Ναόμι Οσάκα κέρδισε με 6-2, 6-4 την Μάγκντα Λινέτ και προκρίθηκε στους "32" του US Open.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης που πέρσι είχε κερδίσει το US Open πραγματοποίησε χωρίς δυσκολίες άλλο ένα βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου της.

Η Ιαπωνέζα τενίστρια τελείωσε τον αγώνα σε 1.11 και είχε 13-10 winners, 19-20 αβίαστα λάθη και 4/6 μπρέικ πόιντ έναντι 1/4 της αντιπάλου της.

Η Οσάκα θα περιμένει τον αγώνα της Γκάουφ με την Μπάμπος για να μάθει την αντίπαλο της.

.@kobebryant, @Kaepernick7 and @YbnCordae take in some @usopen action to cheer on @Naomi_Osaka_pic.twitter.com/ViSCONAOtK

— WTA (@WTA) August 29, 2019