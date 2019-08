Μετά από αγώνα διάρκειας 3 ωρών και 54 λεπτών ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε με 6-4, 6-7 (5), 7-6 (7), 7-5 τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον απέκλεισε από τον 1ο γύρο στο US Open.

Ο Έλληνας τενίστας δεν είχε σταθερή και καλή απόδοση στο παιχνίδι του, είχε πολλά νεύρα, και ταλαιπρωρήθηκε αρχικά από πόνους στον καρπό και στη συνέχεια στο δεξί του πόδι.

Μετά από τo Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς μένει εκτός συνέχειας στον 1ο γύρο Grand Slam και στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει να διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος.

Αυτά έχει όμως ο αθλητισμός και ο Τσιτσιπάς που είναι από την αρχή της χρονιάς στο top-10 και έφτασε έως το Νο5 θα επανέλθει...

Η αλήθεια είναι ότι μετά από το Λονδίνο και με μοναδική εξαίρεση το Citi Open δεν έδειξε την κλάση του και έμεινε μακριά από την διάκριση στα τουρνουά Masters αλλά και στο US Open.

Στην διάρκεια του 4ου σετ ξέσπασε και κατά του διαιτητή λέγοντας του πως είναι ο χειρότερος και χρεώθηκε με πόντο. Η ψυχολογία του δεν είναι καλή και θέλει δουλειά σ' αυτό το κομμάτι.

O Τσιτσιπάς είχε 3/13 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του 5/20. Ο Ρώσος είχε 47-81 αβίαστα λάθη τα οποία και του έδωσαν τη νίκη. Επίσης ο Στέφανος είχε 20-14 άσους και 61-55 winners. Κέρδισε 167 πόντους και ο νικητής 175.

Από την άλλη ο Ρούμπλεφ μετά από τη νίκη του επί του Φέντερερ στο Σινσινάτι κερδίζει και άλλον παίκτη του top-10, τον Τσιτσιπά, αυτή τη φορά σε US Open.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ρούμπλεφ έκανε μπρέικ για το 1-0 και προηγήθηκε με 4-2 αφού "έσβησε" 2 μπρέικ πόιντ. Ο Ρώσος θα φτάσει στο 5-3 και θα κερδίσει με 6-4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο 2ο θα "φάει" μπρέικ για το 1-2 αλλά θα "απαντήσει" με μπρέικ για το 2-2. Θα προηγηθεί με 4-3, 5-4, 6-5 αλλά ο Ρώσος θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς θα δει το προβάδισμα του με 4-1 να "ξηλώνεται" (5-4) αλλά θα πάρει τη νίκη με 7-5.

Στο 3ο σετ ο Ρούμπλεφ έσβησε το μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 1-2 ενώ στο 4ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς σβήνει 6 μπρέικ ποιντ για το 2-2. Το μπρέικ ήταν στο 6ο (4-2) για τον Ρώσο και ο Τσιτσιπάς θα φτάσει και αυτός σε μπρέικ για το 4-3 και στη συνέχεια κάνει το 4-4. Χωρίς να χάσει πόντο ο Ρούμπλεφ θα προηγηθεί με 4-5 και με τον ίδιο τρόπο θα ισοφαρίσει ο Τσιτσιπάς.

Το 5-6 είναι για τον Ρώσο και ο Τσιτσιπάς με άσο θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 3-1 αλλά θα βρεθεί πίσω με 6-5! Ο Έλληνας σβήνει το σετ πόιντ (6-6) και θα φτάσει στο 7-6. Ο Ρώσος λέει "όχι" στο 8-6, θα ισοφαρίσει σε 7-7 και θα κερδίσει το σετ.

Στο 4ο σετ ο Τσιτσιπάς που παίζει με ενοχλήσεις στο πόδι από τις κράμπες και παίρνει και παυσίπονο, θα προηγηθεί με 2-1 αφού θα σβήσει μπρέικ ποιντ και ενώ είχε βρεθεί στο 0-40! Είναι μπροστά με 3-2 αλλά δεν τον αφήνει ο Ρώσος.

Στο 6ο γκέιμ ο Έλληνας θα φτάσει στο 40-0 αλλά ο Ρώσος θα σώσει 7 μπρέικ ποιντ για το 3-3. Με φόρα και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-4 αλλά ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει με μπρέικ σε 5-5! "Απάντησε" όμως με μπρέικ ο Αντρέι (6-5) και πήρε το σετ και το παιχνίδι.

