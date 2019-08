Με το δεξί ξεκίνησε στο US Open ο περσινός νικητής Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κερδίσει ήδη 2 Grand Slam στο 2019 κέρδισε στον 1ο γύρο με 6-4, 6-1, 6-4 τον Ισπανό Καρμπάλες Μπαένα και έκανε το 1ο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου του.

Ο Τζόκοβιτς έχει πλέον 14-0 στις πρεμιέρες του στο US Open.

Αντίθετα εκτός συνέχειας έμεινε ο Φάμπιο Φονίνι.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο11 και ήταν για ένα διάστημα στο top-10 έχασε με 6-3, 6-4, 7-6 (6), 6-3 από τον Αμερικανό Οπέκλα και είπε ... αντίο στη Νέα Υόρκη.

Super tennis from start to finish @DjokerNole is getting into a groove on Arthur Ashe Stadium...

Big win for the Big man @ReillyOpelka defeats No. 11 seed Fognini 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 to reach R2 for the first time in Flushing Meadows!#USOpen pic.twitter.com/4NeWNE72vc

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2019