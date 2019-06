H Τσέχα Μαρκέτα Βοντρούσοβα κερδίζοντας με 7-5, 7-6 (2) τη Τζο Κόντα προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros.

Η 19χρόνη που είναι στο Νο38 της παγκόσμιας κατάταξης με δυσκολία ξεπέρασε το εμπόδιο της Κόντα και θα παίξει για πρώτη φορά το Σάββατο σε τελικό Grand Slam.

Έως σήμερα η μεγαλύτερη επιτυχία της ήταν η πρόκριση στους "16' στο US Open του 2018.

