Βαβρίνκα για Τσιτσιπά: «Τι αντίπαλος» (pic)

Ο Ελβετός επικράτησε του Στέφανου Τσιτσιπά με 7-6(6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6 ύστερα από μια συγκλονιστική μάχη.

Μάλιστα, ο Βαβρίνκα έγραψε στο λογαριασμό στο twitter, αποθεώνοντας τον Έλληνα τενίστα: «Τι μέρα... τι παιχνίδι... τι αντίπαλος... τι ατμόσφαιρα! Δε γίνεται καλύτερα από αυτό».

What a day...what a match...what an opponent...what a atmosphere!!Tennis doesn’t get better than this! #respect #battle #paris #love pic.twitter.com/b2bFey6mBh

