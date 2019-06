Σε λιγότερο από μια ώρα (55') η Σιμόνα Χάλεπ κέρδισε με 6-2, 6-1 την Λέσια Τσουρένκο και εξασφάλισε μια θέση στους "16" του Roland Garros.

Η Ρουμάνα συνεχίζει τις καλές τις εμφανίσεις και ως στόχο να κερδίσει και φέτος τον τίτλο για 2η συνεχή χρονιά.

Όπως δήλωσε μάλιστα μετά και από το παιχνίδι κάθε ημέρα αυτό είναι στο μυαλό της και περιμένει να παίξει ξανά σε τελικό!

Η Χάλεπ έκανε 8 μπρέικ στην αντίπαλο της η οποία είχε 32 αβίαστα λάθη έναντι 14 της Ρουμάνας.

The love affair continues.@Simona_Halep safely through to the R16 with a 6-2 6-1 win over Tsurenko.#RG19 pic.twitter.com/YYGaK92l4A

— Roland-Garros (@rolandgarros) 1 Ιουνίου 2019