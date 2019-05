Την 399η του σε Grand Slam πέτυχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας κέρδισε με 6-4, 6-3, 6-4 τον Όσκαρ Ότε και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Roland Garros.

Εκεί θα παίξει την Παρασκευή με τον Κάσπερ Ρουντ ο οποίος πρόσφατα έμεινε μόνος στο κορτ αφού ο Νικ Κύργιος αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγώνα και να του τον δώσει στα... χαρτιά.

Ο Φέντερερ κέρδισε τον αγώνα σε 1.36' έχοντας 35-26 winners και 5-4 άσους.

Στον 3ο γύρο προκρίθηκε ο Σταν Βαβρίνκα που κέρδισε με 6-1, 6-4, 6-0 τον Κρίστιαν Γκάριν.

What a get

Federer defeats Otte 6-4 6-3 6-4 to reach the #RG19 third round@rolandgarros pic.twitter.com/etsRhqks2O

— Tennis TV (@TennisTV) 29 Μαΐου 2019