Australian Open: Οχτώ ντάμες χωρίς κούπα! (vids)

Ωραίο και αυτό. Συμπληρώθηκε την Δευτέρα η οχτάδα της προημιτελικής φάσης του Australian Open 2020 και καμία από τις παίκριες που την απαρτίζουν δεν έχει κερδίσει την κούπα στη Μελβούρνη.

Μονάχα η Πέτρα Κβίτοβα και η Σιμόνα Χάλεπ έχουν παίξει σε τελικό το 2019 και το 2018 αλλά έχουν ηττηθεί.

Αντίθετα, η Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ, η Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ και η Αμερικανίδα Σοφία Κένιν θα παίξουν για πρώτη φορά σε προημιτελικό Grand Slam.

Τα ζευγάρια:

Μπάρτι-Κβίτοβα

Κένιν-Τζαμπέρ

Κονταβέιτ-Χάλεπ

Μουγκουρούθα-Παβλιουτσένκοβα

Αντίθετα στους άνδρες, οι 4/8 της προημιτελικής φάσης έχουν κερδίσει το Australian Open. Ο Τζόκοβιτς 7 φορές, ο Φέντερερ 6 και από μια ο Ναδάλ και ο Βαβρίνκα.

Τα ζευγάρια:

Φέντερερ-Σάντγκρεν

Τζόκοβιτς-Ράονιτς

Ναδάλ-Τιμ

Ζβέρεφ-Βαβρίνκα

Another #AusOpen, another quarterfinal appearance!@NastiaPav knocks out former champion Angelique Kerber 6-7(5) 7-6(4) 6-2 to reach the final eight for the second straight year.#AusOpen pic.twitter.com/9G5Q9qPbbt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

She's got that championship look in her eye....@GarbiMuguruza returns to the #AusOpen quarterfinals for the first time since 2017 with an impressive 6-3 6-3 win over No. 9 seed Bertens.#AO2020 pic.twitter.com/Ysz0r4Barx — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020