Australian Open: Ο «δάσκαλος» Βαβρίνκα στους «8» (vids)

Αχ, αυτός ο Βαβρίνκα. Δάσκαλος θα έπρεπε να έχει γίνει. Στα 34 προς 35 του χρόνια, με πολλά προβλήματα τραυματισμών, είναι ακόμη εκεί για να διδάσκει στους... νέους.

Μετά από τον Στέφανο Τσιτσιπά έδωσε και ένα "μάθημα" στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

O Ελβετός είχε αποκλείσει μετά από 5 ώρες αγώνα στο Παρίσι τον Τσιτσιπά στον 4ο γύρο του Roland Garros. Ο Έλληνας έκανε πολύ καιρό να ξεπεράσει εκείνο τον αποκλεισμό που είχε έρθει στο επόμενο Grand Slam μετά από τον θρίαμβο στο Australian Open 2019.

Τώρα ήρθε η σειρά του Ρώσου. Ο Μεντβέντεφ ηττήθηκε με 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2 από τον Βαβρίνκα στον 4ο γύρο του Australian Open και αποχαιρέτησε την Μελβούρνη.

Ο Ντανίλ είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και είναι ο φιναλίστ του US Open 2019.

O Βαβρίνκα από την άλλη είναι ο νικητής του ΑΟ 2014 και είναι για 4η φορά στην καριέρα του στους "8".

Στα προημιτελικά θα παίξει με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους "8" του Australian Open αφού στον 4ο γύρο επικράτησε με 6-4, 6-4, 6-4 του Αντρέι Ρούμπλεφ.

Οι Ζβέρεφ-Βαβρίνκα έχουν παίξει 2 φορές και ο Αλεξάντερ έχει 2 νίκες.

First time in the #AusOpen quarterfinals since @stanwawrinka | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/mTNevevHmS

Welcome back to the final @stanwawrinka!

The 2014 champion def. Daniil Medvedev 6-2 2-6 4-6 7-6(2) 6-2 to reach his fifth #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/XcRV9wrq86

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020