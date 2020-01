Australian Open: Θέλει ρεβάνς από την Κβίτοβα η Μπάρτι (vids)

Πιστή στο ραντεβού της η Άσλεϊ Μπάρτι προκρίθηκε για 2η σερί χρονιά στους "8" του Australian Open. Έτσι έδωσε ένα σπουδαίο δώρο στους συμπατριώτες της που γιορτάζουν την 26η Ιανουαρίου την "Ημέρα Αυστραλίας"!

Η Αυστραλή τενίστρια που είναι στο Νο1 του κόσμου επικράτησε με 6-3, 1-6, 6-4 της Άλισον Ρίσκ στον 4ο γύρο και θα συναντήσει την Τρίτη 28/1 την Πέτρα Κβίτοβα.

H Μπάρτι έφτασε σε ματς πόιντ (40-30) στο 5-4 του 3ου και η Αμερικανίδα με διπλό λάθος της έδωσε το παιχνίδι! Οι πόντοι ήταν 72-70 για την Άσλεϊ.

Πριν από ένα χρόνο, στις 22/1, η Μπάρτι και η Κβίτοβα έπαιζαν ξανά στον προημιτελικό του ΑΟ με την Τσέχα να κερδίζει με 6-1, 6-4.

Η Μπάρτι θέλει να πάρει τη ρεβάνς και να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στα ημιτελικά στη Μελβούρνη.

Οι δυο τους έχουν δώσει 7 αγώνες και η Τσέχα έχει 4-3 νίκες. Τα τρία όμως τελευταία παιχνίδια σε Miami, Πεκίνο και στο WTA Finals είναι για την Μπάρτι.

It doesn't get much better than that!@ashbarty holds for a 5-4 lead in the decider over Riske.

For all the fans watching this one, don't forget to breathe!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/Yz8VzTYDBd

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020