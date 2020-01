Σάκκαρη - Κβίτοβα 1-2: "Έπεσε" ηρωικά η Μαρία (vids)

Ανήμερα της "Ημέρας της Αυστραλίας" ολοκληρώθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια αν και έπαιξε σπουδαία για δυο σετ δεν άντεξε στην πίεση της έμπειρης Πέτρα Κβίτοβα (Νο8) και ηττήθηκε στη "Rod Laver Arena" με 6-7 (4), 6-3, 6-2 στον 4ο γύρο του τουρνουά.

Η Μαρία είχε προβλήματα στο σερβίς και στις επιστροφές της που όσο περνούσε η ώρα ήταν πιο έντονα.

Παρόλα αυτά κοίταξε στα μάτια την περσινή φιναλίστ του ΑΟ και έδειξε με το πολύ σημαντικό βήμα που έκανε στη Μελβούρνη πως έχει λαμπρόν μέλλον!

Από την αρχή είχε δύσκολο έργο. Η Κβίτοβα είναι μια δύσκολη αντίπαλος με πολλά μεγάλα παιχνίδια σε Grand Slam αλλά η αλήθεια είναι πως η Σάκκαρη έκανε πολύ δύσκολη την ημέρα της.

Η Κβίτοβα είναι στα προημιτελικά και θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Μπάρτι με την Ρίσκε ενώ η Σάκκαρη φεύγει από τη Μελβούρνη με ικανοποίηση για το σημαντικό βήμα που πέτυχε να είναι στις 16 καλύτερες τενίστριες του τουρνουά.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.12. Τα διπλά λάθη ήταν 6-6 και οι άσοι 5-3 για την Τσέχα.Η Σάκκαρη είχε 4/10 μπρέικ ποιντ και η Κβίτοβα 8/18. Οι winners ήταν 33-18 για την νικήτρια και τα αβίαστα 46-30 με περισσότερα για την Τσέχα.

Η Σάκκαρη κέρδισε 87 και η αντίπαλος της 101 πόντους.

Απλά αποφασισμένη...

Η Σάκκαρη αρχίζει καταπληκτικά στο 1ο γκέιμ αφού θα φτάσει σε μπρέικ (1-0) και εν συνεχεία στο 2-0 με όπλο το σερβίς της.

Μειώνει σε 2-1 η Κβίτοβα και προσπαθεί να αντεπιτεθεί στο 4ο για μπρέικ. Στο 0-30 η Μαρία αντιδρά για να πάρει με κόπο το γκέιμ και να φτάσει στο 3-1!

Το 5ο γκέιμ πάει στην Τσέχα (3-2) αλλά χωρίς απώλεια πόντου η Σάκκαρη θα αυξήσει τη διαφορά στο 4-2. Η Κβίτοβα μειώνει σε 4-3 αλλά η Μαρία κερδίζει το 8ο για το 5-3.

Η Πέτρα θα ισοφαρίσει σε 5-5 με μπρέικ αλλά η Μαρία θα πάρει πίσω το μπρέικ για να προηγηθεί με 6-5. Με νέο μπρέικ όμως η Κβίτοβα θα οδηγήσει το παιχνίδι στο 6-6 και στο τάι μπρέικ.

Εκεί από το 0-2 η Μαρία θα πάρει προβάδισμα με 3-2 και θα κερδίσει με 7-4 αφού η Τσέχα έχει διπλό λάθος στο 5-4! Το σετ διαρκεί 52' και οι πόντοι 39-38 για την Ελληνίδα!

Καρέ μπρέικ και ισοφάριση!

Το 2ο σετ αρχίζει με μπρέικ της Κβίτοβα (1-0) αλλά η Σάκκαρη "απαντά" με μπρέικ για το 1-1. Η Μαρία θα σβήσει διπλό μπρέικ ποιντ της Πέτρα και θα προηγηθεί με 2-1.

Διπλό μπρέικ ποιντ θα σβήσει και η Κβίτοβα στο 4ο γκέιμ για να ισοφαρίσει σε 2-2. Η Τσέχα θα φτάσει σε μπρέικ (3-2) αλλά η Μαρία με την 3η ευκαιρία της θα πετύχει μπρέικ και θα φέρει το σετ στο 3-3.

Η Τσέχα με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3, εν συνεχεία με 5-3 και θα κλείσει το σετ με μπρέικ.

Κλάση και εμπειρία...

Με καλό σερβίς η Κβίτοβα ανοίγει το 3ο σετ (1-0) και αν η Σάκκαρη θα της σβήσει διπλό μπρέικ ποιντ θα έχει και 3η ευκαιρία και με μπρέικ θα κάνει το 2-0.

Η Κβίτοβα παίζει πολύ επιθετικά και φτάνει στο 3-0. H Σάκκαρη θα μειώσει σε 3-1 αλλά θα χάσει το 5ο γκέιμ (4-1).

Μειώνει σε 4-2 η Μαρία αλλά η Κβίτοβα θα κάνει το 5-2. Η Τσέχα φτάνει σε τριπλό ματς πόιντ, η Σάκκαρη θα σβήσει τα 2 αλλά θα χάσει το σετ και το παιχνίδι!