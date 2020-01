Australian Open: «Ιπτάμενος» Αυστραλός ο Κύργιος (vid)

Τρομερός για άλλο ένα παιχνίδι ο Νικ Κύργιος.

Ο Αυστραλός με ελληνικές ρίζες παίζει αυτή την ώρα με τον Κάρεν Κατσάνοφ στον 3ο γύρο του AO 2020 και κάνει μαγικά.

Την μια πηδάει στον αέρα για να "καρφώσει" τον αντίπαλο του σαν τον Τζόρνταν και την άλλη περνάει το μπαλάκι κλασσικά κάτω από τα πόδια για να πάρει πόντο.

Δείτε τις εμπνεύσεις του:

It's 5-5 in the second. Anyone else biting their nalis? @NickKyrgios | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/WsfPQ73gS5

Placed to perfection.@NickKyrgios leads Khachanov 4-2 in the third set & is just eight points away from a spot in the round of 16.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/j2XnZPsR7S

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020