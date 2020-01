Σάκκαρη: «Πάλεψα πολύ για να είμαι σε 4ο γύρο Grand Slam»

Η μέρα είναι ιστορική για την Μαρία Σάκκαρη και θέλει να την ζήσει...

Η Ελληνίδα τενίστρια στα 24 χρόνια της μετά από πολύ κόπο έφτασε στους "16" στο Australian Open και έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένη.

«Σας ευχαριστώ όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασα γιαν πρώτη φορά στην καριέρα μου σε τέταρτο γύρο Grans Slam. Δούλεψα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους Έλληνες που ήταν εδώ, αλλά και γενικότερα το κοινό.

Ευχαριστώ τους προπονητές μου την μαμά μου αλλά και τον μπαμπά μου. Θέλω να χαρώ τη σημερινή μου επιτυχία και να αρχίσω να σκέφτομαι το ματς του επόμενου γύρου από αύριο. Έχω ξαναπαίξει με την Κβίτοβα και αρχικά θέλω να ευχαριστηθώ το ματς», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία μετά από την τεράστια νίκη της επί της Κις!

Haaaavvvveee you met @mariasakkari's team?

A real family affair where it means so much #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/KT2LeX7VvF

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020