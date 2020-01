Australian Open: Συνεχίζουν Ζβέρεφ, Μεντβέντεφ και Τιμ (vids)

Μετά από τους Τζόκοβιτς, Φέντερερ, Τσιτσιπά και Μπαουτίστα Αγκούτ άλλα τέσσερα μέλη του top-10 συνεχίζουν στον 3ο γύρο του Australian Open.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο4) επικράτησε με 7-5, 6-1, 6-3 του Ισπανού Μαρτίνεθ και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Πόπιριν.

Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης είχε δύσκολο έργο αλλά προκρίθηκε. Κέρδισε με 6-2, 5-7, 6-7(5), 6-1, 6-2 τον Αυστραλό Μπολτ και θα περειμένει τον νικητή του αγώνα του Φριτζ με τον Άντερσον για να μάθει τον αντίπαλο του.

Ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ που δίνει 10.000 δολάρια για κάθε νίκη του στους πυρόπληκτους επικράτησε με 7-6 (5), 6-4, 7-5 του Γερασίμοβ και θα παίξει είτε με τον Μπασιλασβίλι είτε με τον Βερντάσκο.

Στον 3ο γύρο συνεχίζει και ο Γκαέλ Μονφίς (Νο10) που κέρδισε με 4-6, 7-6 (8), 6-4, 7-5 τον Ίβο Κάρλοβιτς. Μέσα στην ημέρα θα αγωνιστεί και ο Ναδάλ ενώ έχει αποκλειστεί το Νο8 του κόσμου Ματέο Μπερετίνι.

You just can't go through him @DaniilMedwed | #AusOpenpic.twitter.com/KLkLmy2zJq

— ATP Tour (@atptour) January 23, 2020