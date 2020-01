Australian Open: Η μεγάλη απώλεια του Νικ Κύργιου (vid)

Μπορεί να προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Australian Open, μπορεί να γνώρισε την αποθέωση σ' όλη την διάρκεια του αγώνα του με τον Σονέγκο αλλά εκείνος είναι στεναχωρημένος...

Όχι γιατί στον 4ο γύρο μπορεί να συναντήσει τον Ράφα Ναδάλ, γι' αυτό είναι χαρούμενος, αλλά για μια απώλεια...

Ο Νικ μετά από το τέλος του αγώνα του στον 1ο γύρο έγραψε στο γυαλί της κάμερας ότι του λείπει πολύ ο Άλεξ Ντε Μινόρ.

Μάλιστα ζωγράφισε και μια φατσούλα για να δείξει την θλίψη του. O νεαρός Αυστραλός έχασε το AO λόγω τραυματισμού και ο Νικ είναι στεναχωρημένος που δεν είναι μαζί του όπως στο ATP Cup.

"We miss you - @NickKyrgios gives another shout-out to injured Aussie No.1 @alexdeminaur #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lQuTQ1suVp

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020