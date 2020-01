Australian Open: Συνεχίζει η Χάλεπ (vid)

Την πολύ επικίνδυνη Τζένιφερ Μπράντι απέκλεισε στον 1ο γύρο του ΑΟ η Σιμόνα Χάλεπ.

Η φιναλίστ του 2018 που έχει κερδίσει τόσο το Roland Garros όσο και το Wimbledon είχε δύσκολο έργο απέναντι στην Αμερικανίδα η οποία απέκλεισε την Μπάρτι πριν από λίγες ημέρες στην Αδελαϊδα.

Η Ρουμάνα επικράτησε με 7-6 (5), 6-1 και θα παίξει στον 2ο γύρο με την νικήτρια του αγώνα της Ντόι με την Νταρτ.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει η Μπένσιτς, η Τομζιάνοβιτς, η Κις ενώ αποκλείστηκε η Τζο Κόντα.

