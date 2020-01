«Τσιτσιπά έχω τρέλα μες στο μυαλό» (vid)

Τούμπα, Καραϊσκάκη, Λεωφόρο...Γήπεδο της Ελλάδος σε ημέρα ντέρμπι θύμιζε η "Μάργκαρετ Κορτ Αρένα" στη Μελβούρνη την ώρα του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σαλβατόρε Καρούζο.

Εκατοντάδες ομογενείς είχαν προμηθευτεί από νωρίς τα εισιτήρια τους και κατέκλυσαν τις εξέδρες για να υποστηρίξουν τον Στέφανο. Παντού υπήρχαν σημαίες της Ελλάδας, όλοι φορούσαν ελληνικές μπλούζες και τα συνθήματα έδιναν και έπαιρναν.

"Είναι τρελός ο Στέφανος", "Τσιτσιπά έχω τρέλα μες το μυαλό", "Τσιτσιπάς οε, οε", "Ελλάς Ελλάς η ταν ή επι τας" ήταν κάποια από τα συνθήματα που ακούστηκαν και κάλυπταν ακόμη και την τηλεοπτική μετάδοση!

Οι Έλληνες "πίκαραν" και τον Ιταλό αντίπαλο του "Στεφ" ειδικά στο 1ο σετ που τελείωσε με 6-0 ενώ στο φινάλε ο Στέφανος τους αποθέωσε και τους ζήτησε μέσω μικροφώνου θα κρατήσουν δυνάμεις για τον επόμενο αγώνα.

Στο τέλος είπαν και τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας ενώ ο Τσιτσιπάς δεν παρέλειψε να πετάξει και κάποια αντικείμενα του στην εξέδρα!

Full steam ahead @StefTsitsipas breaks Caruso early in the second set to lead the Italian 3-1. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/BHYwesPLej

The Margaret Court Arena crowd are on their feet for @StefTsitsipas

He'll next face the winner of Kohlschreiber-Giron who are currently battling on Melbourne Arena.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/5AnxE09exl

