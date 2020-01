Australian Open: Αέρας... η Κβίτοβα (vid)

Μόνο ένα γκέιμ έχασε η Πέτρα Κβίτοβα στο 1ο της παιχνίδι στο Australian Open 2020.

Η Τσέχα που το 2019 έφτασε στον τελικό του τουρνουά κέρδισε με 6-1, 6-0 την Κατερίνα Σινιάκοβα και είναι στον 2ο γύρο.

Petra Precision @Petra_Kvitova improves to 3-0 lifetime against Siniakova dismissing her countrywoman 6-1 6-0.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/RNV4CDX0ig

