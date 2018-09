Αποχώρησε με φορείο ο Σο! (pics, vid)

Δείτε τον τρόπο που χτύπησε ο Αγγλος μπακ, στην 8η συμμετοχή με τη φανέλα των Τριών Λιονταριών. Στην εξέδρα, την άσχημη εξέλιξη παρακολουθούσε και ο προπονητής του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ζοσέ Μουρίνιο. Εξι φυσιοθεραπευτές και γιατροί χρειάστηκε να βρεθούν από πάνω του την ώρα του τραυματισμού για να τον φροντίσουν και να αποχωρήσει με τον τρόπο που πρέπει από τον αγωνιστικό χώρο. Για πέντε λεπτά διακόπηκε το ματς. Τα πρώτα μηνύματα είναι αισιόδοξα, καθώς ο αμυντικός της Γιουνάιτεντ ανέκτησε τις αισθήσεις και μετέφερε στο περιβάλλον του πως όλα είναι καλά.

Doesn't look good for Shaw, nasty knock. Hope it's not serious. pic.twitter.com/6isXLgkqrH

— Paul Avery (@BeerandChelsea) September 8, 2018