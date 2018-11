Τα πιο... πολυσυζητημένα πέναλτι (vids)

Ο Κρόιφ, ο Μπάτζιο, ο Μέσι με τον Σουάρες, ο Πιρές με τον Ανρί, ο... Αλεξανδρής!

Ο καθένας έμεινε στην ιστορία για τον δικό του λόγο σουτάροντας από την άσπρη βούλα και το gazzetta.gr θυμάται τις πιο πολυσυζητημένες εκτελέσεις πέναλτι με αφορμή το τελευταίο χτύπημα από τον Πογκμπά.

Πιρές, Ανρί και... η μπάλα στη Σίτι

Ο Μπέργκαμπ κερδίζει το πέναλτι, ο Πιρές χαϊδεύει την μπάλα, ο Ανρί πάει να μπει στην φάση για να εκτελέσει αλλά ο διαιτητής σταματάει τη φάση και δίνει την κατοχή στην Σίτι.

Μέσι - Σουάρες το... πέτυχαν!

Αντίθετη τύχη απ' αυτήν των δύο άσων της Άρσεναλ είχε η εκτέλεση πέναλτι των Μέσι-Σουάρες σ' ένα ματς με την Θέλτα το 2016.

Kρόιφ ο... άνθρωπος μετά τον Ρικ Κόπενς το 1958

Ο Γιόχαν Κρόιφ το 1982 κόντρα στην Χέλμοντ πάσαρε στον Όλσεν. Το ματς είχε έρθει 5-0 για τον Άγιαξ.

Δεν είναι δυνατόν να λείπει ο Πανένκα

Τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι το 1976. Ο Αντονίν Πανένκα ξεγέλασε τον Μάγερ να πέσει πριν εκείνος εκτελέσει και πέρασω την μπάλα πάνω από το πεσμένο κορμί του. Η εκτέλεση "Πανένκα" έμεινε στην ιστορία. Πολλοί στην πορεία πήγαν να τη μιμηθούν. Κάποια τα κατάφεραν. Κάποιοι... γελοιοποιήθηκαν...

... κι αυτοί οι «κάποιοι» είναι παικταράδες όπως οι Ρονάλντο, Πίρλο, Λίνεκερ, Νεϊμάρ!

Το πιο διάσημο χαμένο πέναλτι

17/7/1994: ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο «Βούδας», γίνεται η τραγική φιγούρα στον τελικό της Ιταλίας με την Βραζιλία.

Ήξερε πολύ καλά ότι έπρεπε να ευστοχήσει για να παραμείνει η ομάδα του στο κόλπο για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Η εκτέλεσή του φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι κι ο Ταφαρέλ δεν πηγαίνει να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του. Η εικόνα με τον Μπάτζιο να έχει κατεβασμένο κεφάλι έχει μείνει ύστερα από 24 χρόνια εκεί. Μέσα στην περιοχή του γηπέδου της Πασαντίνα στο Λος Άντζελες.

Πέναλτι για... τσίρκο

What a penalty by our youth academy player Norik Avdalyan!

