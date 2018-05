O τέταρτος χαμένος τελικός του Μουρίνιο (vids)

«Οι τελικοί δεν είναι για να παίζουμε, είναι για να τους κερδίζουμε», είχε δηλώσει παλαιότερα ο «Special One» και φρόντισε στην πορεία να κάνει πράξη τα λόγια του, «τηρώντας» τις αρχές του, που τον θέλουν να τοποθετεί ψηλά στην ιεραρχία τους τίτλους και τις επιτυχίες και να παίζει με τον καταλληλότερο τρόπο για να τις πετύχει, «θυσιάζοντας» συχνά το θέαμα.

Το Σάββατο (19/5), στον 137o τελικό του FA Cup, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τσέλσι, με τον Αζάρ να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, να «βάφει» μπλε το Κύπελλο και να αφήνει τους «κόκκινους διαβόλους» άτιτλους για τρίτη σεζόν στη μετά-Φέργκιουσον εποχή, δηλαδή από το 2013 ως σήμερα.

Παράλληλα, με την ήττα αυτή, ο Μουρίνιο έφτασε τους τέσσερις χαμένους τελικούς της καριέρας του (σ.σ σε σύνολο 15), τρεις εκ των οποίων σε τελικούς Κυπέλλου και ένας για το Κομιούνιτι Σιλντ. Ο πρώτος ήταν ως προπονητής της Πόρτο, στον τελικό του 2004 με τη Μπενφίκα, όπου μάλιστα σκόραρε και ο Τάκης Φύσσας για τους Λουζιτανούς!

Αναλυτικά οι χαμένοι τελικοί του «Special One»:

16 Μαΐου 2004: Μπενφίκα – Πόρτο 2-1

13 Αυγούστου 2006: Λίβερπουλ – Τσέλσι 2-1

17 Mαΐου 2013: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο 1-2 (παρ)

19 Mαΐου 2018: Τσέλσι – Μάντεστερ Γιουνάιτεντ 1-0

Εξάλλου, αυτός ήταν ο πρώτος χαμένος τελικός στην Αγγλία για τον Πορτογάλο, που μέχρι το Σάββατο μετρούσε πέντε συνεχόμενες κατακτήσεις (Λιγκ Καπ 2005, Κύπελλο Αγγλίας & Λιγκ Καπ 2007, Λιγκ Καπ 2015, Λιγκ Καπ 2017.

