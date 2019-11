«Δεν μπορείς να προετοιμαστείς γι' αυτό. Μπορείς να ονειρευτείς να είσαι παίκτης μπάσκετ ή ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είχα πλάνο. Αυτό είναι το καλό, δεν έχει σημασία από που έρχεσαι, μπορείς να πετύχεις τα πάντα αν δουλέψεις σκληρά και είσαι έτοιμος να θυσιάσεις πολλά πράγματα».

Σε ηλικία 38 ετών ο Χοσέ Καλδερόν αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του και κλείνει το τεράστιο κεφάλαιο που έγραψε στο βιβλίο του μπάσκετ. Η αφήγηση της καριέρας του για το πως έφτασε μέχρι την κορυφή είναι τόσο απλή και ήρεμη, όπως όλα αυτά που έκανε στα παρκέ που πάτησε.

«Είμαι από μικρή πόλη οπότε πάντα έπαιζα με μεγαλύτερους. Από τότε που ήμουν παιδί, πάντα ήμουν λίγο καλύτερος και πάντα λίγο πιο ψηλός από τους μεγαλύτερους, αλλά ποτέ δεν σκεφτόμουν το ΝΒΑ. Προσπαθούσα να γίνω καλύτερος, έπαιξα στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας για έναν χρόνο όταν ήμουν 17 χρονών, ανέβηκα στην ACB και έπαιξα για πέντε χρόνια, έπαιξα στην Euroleague, έπαιξα με την εθνική ομάδα και ένα καλοκαίρι οι Ράπτορς κάλεσαν και είπαν, ''θέλουμε να σε υπογράψουμε''. Έτσι πήγα, υπέγραψα και έτσι το ΝΒΑ ήρθε στην ζωή μου».

Απλά, όμορφα, με λίγα λόγια και ένα όμορφο χαμόγελο. Αυτός είναι ο Χοσέ Καλδερόν.

Ξεκίνησε το μπάσκετ επειδή απολάμβανε να βλέπει τον πατέρα του να παίζει, πολλές φωτογραφίες τον έχουν πιτσιρικά να κοιμάται στον πάγκο της ομάδας που ο πατέρας του προπονούσε και έτσι αποφάσισε και εκείνος, μετά από συζήτηση με τους γονείς του, να παίξει το ίδιο άθλημα. Όπως μόνος του αφηγείται, όντως ξεκίνησε και ανέβηκε βήμα βήμα, πριν βρεθεί στην Ταού Κεράμικα και αρχίσει να λάμπει μέσα στο παρκέ.

Δεν ήταν εύκολο. Τίποτα ποτέ δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να αφήσει ανθρώπους και την πόλη που αγάπησε όσο καμία την Villanueva de la Serena , τον τόπο του, για να παίξει μπάσκετ και να αρπάξει μια ευκαιρία που σίγουρα δεν του χαρίστηκε. Ήταν καλός. Στα 13 του αναγκάστηκε να αφήσει όλα όσα αγαπούσε πίσω του και να επιλέξει να επενδύσει στην ζωή του σε κάτι που ήταν πραγματικά καλός. Δεν ήταν εύκολο, έπρεπε να μάθει να είναι μόνος του, αλλά ο Καλδερόν ονειρευόταν και ήξερε ότι τα όνειρα του μπορεί να τα πραγματοποιήσει.

​

Οι εμφανίσεις του σε Ισπανία και Ευρώπη δεν πέρασαν φυσικά απαρατήρητες και οι Ράπτορς του έδωσαν την ευκαιρία στον «μαγικό» κόσμο. Στο ΝΒΑ έκανε εκείνο που ήξερε καλύτερα να κάνει... χαρούμενους κυρίως του συμπαίκτες του.

«Το παιχνίδι σου στην λίγκα αλλάζει. Δεν μπορείς να παίξεις όπως έπαιζες παλιότερα. Για εμένα ως πόιντ γκαρντ ήταν σημαντικό να κάνω την ομάδα να τρέχει, να μην είμαι εγωιστής, αν τους κάνω όλους χαρούμενους, να είμαι ομαδικός. Θα βοηθήσω την ομάδα σε όποιον τομέα με χρειάζεται. Δεν είμαι ο μεγαλύτερος σταρ σε αυτή την λίγκα, δεν θα βάλω 30 πόντους σε μια βραδιά, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό, είμαι ομαδικός παίκτης, το λατρεύω αυτό που κάνω και θέλω απλά να κάνω την ομάδα μου να κερδίζει. Αυτό θέλω».

Ο Καλδερόν έμεινε στο Τορόντο για 8 χρόνια και οι σεζόν ήταν πάντα σε υψηλό επίπεδο. Καλύτερη του χρονιά εκείνη του 2008/09, όπου μέτρησε 12.8 πόντους, 8.9 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ, ενώ έγραψε ιστορία με το ποσοστό του στις βολές με 98.1%, έχοντας 151 στις 154. Στην τελευταία του σεζόν με τους Ράπτορς είχε το ρεκόρ της λίγκας στο τρίποντο με αποκορύφωμα την πρώτη του χρονιά στο Ντιτρόιτ που ακολούθησε., όπου είχε 52%.

Η καριέρα του στο ΝΒΑ έμεινε σε υψηλό επίπεδο μέχρι και πριν από τρία χρόνια που μετακόμισε στους Λέικερς και έχασε σε χρόνο και... αριθμούς. Μεταξύ είχε παίξει σε Πίστονς, Μάβερικς, Νικς και από εκεί βρέθηκε στο Λος Άντζελες, ενώ ακολούθησαν Χοκς, Κλίβελαντ και πάλι Πίστονς.

Στο ΝΒΑ άφησε το... σημάδι του τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Ο χαρακτήρας του ξεχωρίζει και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να επιβιώσει σε μια λίγκα τόσο σκληρή όσο το ΝΒΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Μάρτιο του 2007 οι Ράπτορς ανακοίνωσαν ότι ονομάστηκε, «Right To Play Ambassador». Αυτός είναι ένας οργανισμός που επιλέγει έναν αθλητή πρότυπο που χρησιμοποιεί το άθλημα ως μέσο εξέλιξης για τα παιδιά και τους νέους σε υποβαθμισμένες περιοχές του κόσμου. Ως μέρος του προγράμματος, ο Καλδερόν θα έδινε 1000 δολάρια για κάθε ασίστ που θα είχε κόντρα στους Μπουλς στις 26 Νοεμβρίου του 2007 και τέλειωσε το ματς με 14.

Μερικές φορές υπάρχουν πράγματα που ξεπερνούν το παιχνίδι και ο Καλδερόν φρόντισε με τον χαρακτήρα του να αποδείξει ότι είναι ικανός να είναι... διαφορετικός. Ο Ισπανός περίμενε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να δει τις επιλογές του, δεν ήρθε κάτι όπως το περίμενε και έτσι αποφάσισε να βάλει τέλος. Σίγουρα θα κοιτάξει τις επιλογές του όπως ο ίδιος παραδέχτηκε στο podcast του «hoopshype» και θα κάνει κάτι που θα είναι σχετικό με το μπάσκετ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ... ΘΕΛΕΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ

Αν κάποιος googlaρει το όνομα του Χοσέ Καλντερόν τα αποτελέσματα που βγάζει η μηχανή αναζήτησης έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Ισπανός βγαίνει ως εκατομμυριούχος και μπορεί να είναι παίκτης του ΝΒΑ και φυσικά να έχει περιουσία, αλλά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Βγαίνει ότι ο Ισπανός έχει περιουσία 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαιτίας του πατέρα του που του ανήκει μια εταιρεία εμφιάλωσης «Coca Cola», που ονομάζεται FEMSA.

Αυτή η πληροφορία είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν ο Καλδερόν έγινε ανταλλαγή στους Καβαλίερς και γρήγορα άρχισε να μαθαίνεται παντού. Ο Οσμάν, τότε ρούκι, είχε παραδεχτεί: «Όλοι μιλούν γι' αυτό. Όλοι. ΟΛΟΙ. Φτιάχνει μια φάση και όλοι λένε, ''καλή δουλειά φίλε... 2.2 δισεκατομμύρια.. είναι σπουδαίο''».

Όπως αναφέρει το ESPN, το ΝΒΑ είναι από τις λίγες δουλειές που ξέρεις ακριβώς πόσα βγάζουν οι συνάδελφοι σου, μέχρι το τελευταίο σεντ. Αν υπολογίσει κάποιος ότι όλοι προσπαθούν με την προσωπική προβολή να ξεπεράσουν τον άλλον, ο Καλδερόν κατάφερε να γίνει τεράστιο θέμα.

Το μοναδικό πρόβλημα ήταν ότι δεν ήταν αλήθεια. «Δεν είναι αλήθεια. Θα ευχόμουν να έλεγα ότι είναι, αλλά όχι, όχι, όχι. Αλλά όχι δεν είναι».

Οι πραγματικοί δισεκατομμυριούχοι είναι δύο αδέλφια, οι οποίοι είναι Μεξικανοί και απλά είναι συνωνυμία. Τα όσα έγιναν με αυτή την ιστορία ξεπερνούν κάθε φαντασία: «Παίζαμε στους Νικς και περπατάω στο παρκέ και ο Κόρτνεϊ Λι πάει στον Τζάρετ Τζακ και του λέει, ''Έι!Τζ. Τζ.!Ρώτα τον. Πρέπει να τον ρωτήσεις'' και τους λέω τι τρέχει; Μου απαντάει... ''Είναι αλήθεια; Όλοι τα συζητάνε. Είναι αλήθεια; Τα 2.2 δισεκατομμύρια;''. Και εγώ απάντησα, ''όχι δεν είναι''».

Το αστείο είχε γίνει μεγάλο θέμα μεταξύ των παικτών των Καβαλίερς και το είχε παραδεχτεί και ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ενώ οι λογαριασμοί πήγαιναν κατευθείαν στον... δισεκατομμυριούχο της ομάδας. Μάταια ο Καλδερόν προσπαθούσε να πείσει τους πάντες ότι δεν είναι ο ίδιος. «Δεν έχω οικογένεια στο Μεξικό. Τίποτα. Είμαι από την Ισπανία. Είναι άλλος τύπος. Το περίεργο είναι ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που βγάζει η google είναι αληθινά, αλλά η περιουσία όχι δεν είναι».

Ο Ισπανός παίκτης έχει βγάλει 84 εκατομμύρια δολάρια από τους μισθούς του ΝΒΑ, ενώ είναι συνέταιρος μια μεγάλη οργανική φάρμα με γουρούνια στην Ισπανία.

Ο «δισεκατομμυριούχος» λοιπόν του ΝΒΑ, που παρεμπιπτόντως δεν πίνει ποτέ αναψυκτικά, έχει τον τρόπο του να τραβά την προσοχή στον «μαγικό» κόσμο. Εντός και εκτός παρκέ έχει αρκετές ενδιαφέρουσες ιστορίες να τον ακολουθούν και με το τέλος της καριέρας του, έχει ενδιαφέρον να τις βλέπει από μια νέα προοπτική.

Jose Calderon has an actual net worth of $2.2 billion dollars...he just playing for the Cavs on the side pic.twitter.com/lv0Z1Eit9W

— Troydan (@Troydan) May 1, 2018