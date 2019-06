ΒανΦλίτ: Με 200 στη στροφή και με ρωτάνε... μπαμπά! (pics & vids)

Οι Ράπτορς ετοιμάζονται για το Game 3 (6/6, 04:00, Cosmote Sport 4) με τους Ουόριορς, σε μια ιστορική σεζόν για το καμάρι του Τορόντο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους οι Καναδοί παίζουν στους τελικούς του ΝΒΑ, αφού μετά από τόσες αποτυχίες, έφτασαν τελικά στη Γη της Επαγγελίας, με τον Λέοναρντ να είναι πρωταγωνιστής.

Ωστόσο υπάρχει ένας τύπος που βρήκε μπροστά στα δύσκολα και βοήθησε τον Klaw, τον Λάουρι και τους Ράπτορς να... πετάξουν εκτός τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να κλείσουν εισιτήριο για τους τελικούς.

O κύριος ΒανΦλίτ από τότε που γεννήθηκε ο γιος του, πήρε τεράστια ώθηση, είναι αφηνιασμένος και τα... στάζει από παντού. Αποτελεί τον πιο καυτό τριποντέρ των Ράπτορς στα playoffs και δείχνει να είναι ένα σημαντικό γρανάζι σε μια προσπάθεια να κάνουν την έκπληξη κόντρα στους Ουόριορς.

Δεν έγινε draft, αλλά πάλεψε και δικαιώθηκε

Ο Φρεντ δεν επιλέχθηκε στο draft του 2016, αλλά συμμετείχε στο Summer League του 2016 με τους Ράπτορς. Επιδίωκε να είναι στο training camp των Καναδών. Στις 18 Ιουλίου υπέγραψε το συμβόλαιο του με τους Ράπτορς, αλλά η ομάδα είχε 14 παίκτες με εγγυημένo συμβόλαιο, μπαίνοντας στο training camp μαζί με εκείνα των point gaurds, Λάουρι, Τζόζεφ και Ράιτ. Ο ΒανΦλίτ έπρεπε να αφήσει πίσω του τους Χέσλι, Κρόφορντ, Μορέιρα, Σίνγκλερ και Ούτοφ για την τελευταία θέση στο ρόστερ. Και τα κατάφερε. Τελικά στις 22 Οκτώβρη έμαθε πως θα είναι αυτός που θα βρεθεί στο τελικό ρόστερ.

Το επίσημο ντεμπούτο του έγινε στις 9 Νοέμβρη, τότε που έπαιξε 26 δευτερόλεπτα στο 112-102 κόντρα στην Οκλαχόμα. Τους πρώτους πόντους του τους έβαλε στην 4η εμφάνιση του, κόντρα στους Λέικερς στις 2 Δεκέμβρη.

Την πρώτη του σεζόν έπαιξε σε 37 ματς, αγωνιζόταν 8 λεπτά μέσο όρο και έβαζε 2.9 πόντους. Ο ΒανΦλίτ, δεν πτοήθηκε, μόχθησε, πάλεψε και ο Κέισι του έδωσε περισσότερες ευκαιρίες στον δεύτερο του χρόνο. Η σωματοδομή του δεν τον βοηθούσε, αλλά το τρίποντο του δεν γινόταν να το αγνοήσεις.

Την περσινή σεζόν πάτησε καλύτερα στα πόδια του και σταμάτησε στους 7.9 πόντους ανά ματς, ενώ σούταρε με το εντυπωσιακό 41% τρίποντα.

Από τα 20 λεπτά της περσινής σεζόν φτάνουμε στα 27 της φετινής. Πλέον αποτελεί σημαντικό μέλος των Καναδών του Νερς, φτάνοντας στους 11 πόντους μέσο όρο στη regular season, ενώ βοηθούσε στη δημιουργία με 4.8 ασίστ.

Πήρε φωτιά μετά την γέννηση του γιου του, εκτελώντας τους Μπακς

Για πρώτη σεζόν, ένιωσε δυνατός στη μεγάλη σκηνή των playoffs. Μετά το... μουδιασμένο ξεκίνημα του στις πρώτες σειρές των plyoffs και στα 3 πρώτα ματς της σειράς με τους Μπακς, εμφανίστηκε μεταμορφωμένος μετά την γέννηση του γιου του και άφησε τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό στα 3 επόμενα κόντρα στο Μιλγουόκι. Έπαιζε με απίστευτη ψυχολογία από τότε που έγινε μπαμπάς και έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι.

Ο σουτέρ των Καναδών κατάφερε να... σκοτώσει τους Μπακς στο Game 5 με 7/9 τρίποντα και έτσι έγραψε ιστορία.

Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Τορόντο με 7+ τρίποντα, ερχόμενος από τον πάγκο στα playoffs.

O τελευταίος παίκτης που κατάφερε κάτι τέτοιο ήταν ο Τσάνινγκ Φράι (7 τρίποντα) για τους Καβς το 2016, τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα.

Fred VanVleet is the first player in @Raptors franchise history to make seven or more three-pointers off the bench in a #NBAPlayoffs game. The last NBA player to do so was Channing Frye (7 threes) for Cleveland in 2016. @EliasSports pic.twitter.com/Uphdr4I7WT

— NBA.com/Stats (@nbastats) 24 Μαΐου 2019