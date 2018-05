Τελικά πόσο… scary είναι αυτός ο Τerry; (pics & vids)

0% Γκανιότα* & Αποκλειστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Η χρονιά ξεκίνησε με όνειρα πρωταθλητισμού για τους Σέλτικς, όμως το… σοκ με τον τραυματισμό του Χέιγουορντ στο πρώτο ματς στη regular season, γέμισε σύννεφα τον… ουρανό της Βοστώνης.

Βέβαια ακόμα κι έτσι υπήρχε ο ηγέτης Ίρβινγκ, μια ομάδα έτοιμη να δαγκώσει τον οποιονδήποτε και ένας head coach, που αν και... πιτσιρικάς ακόμα προπονητικά, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους της λίγκας (Μπραντ Στίβενς).

Στις αρχές Απρίλη η είδηση πως ο Ίρβιγγκ χάνει όλη τη σεζόν, έσκασε σαν… βόμβα στο στρατηγείο των Σέλτικς, αλλά κάπου εκεί μπήκε για τα καλά στη ζωή τους, ο Τέρι Ροζίερ, γνωστός στην… πιάτσα του ΝΒΑ και ως «Scary Terry».

Το gazzetta.gr γράφει για τον «x-factor» της… αρμάδας του Στίβενς που παίζει σαν να είναι έτοιμος από καιρό και κάνει τον Κάιρι Ίρβινγκ που βρίσκεται στα… πιτς να χαμογελάει. Γιατί ο Τέρι καταφέρνει να… τρομάζει τους αντιπάλους του.

Πήρε την… ταυτότητα του Μπλέντσο μαζί με την πρόκριση

Στη σειρά με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε… παπάδες. Μπορεί κατά τη διάρκεια της σειράς ο Έρικ Μπλέντσο να μην τον ήξερε όπως είχε δηλώσει, αλλά στο τέλος τον έμαθε για τα καλά.

O Ροζίερ τον… ζάλισε στο Game 1 και… εκτέλεσε για τρεις, κάνοντας τους Μπακς να αγκαλιάσουν τη νίκη, λίγο πριν ο Μίντλετον στείλει το ματς στην παράταση. Σε εκείνο το παιχνίδι είχε σημειώσει 23, δείχνοντας τι θα ακολουθήσει.

Στο πέμπτο και το έκτο ματς ήταν σχετικά ήρεμος με 16 πόντους και στα δύο ματς μέχρι να έρθουν πάλι τα… όργια του καθοριστικού Game 7. Εκεί επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το… παρατσούκλι «Scary Terry». Κατάφερε να τελειώσει το ματς με 26 πόντους (5/8 τρίποντα) και 9 ασίστ, υπογράφοντας την μεγάλη πρόκριση της ομάδας του στους ημιτελικούς της Ανατολής.

Πρωταγωνιστής που δεν κάνει λάθη στα κρίσιμα

Μαζί με τους Χόρφορντ και Μπράουν ήταν οι 3 κορυφαίοι παίκτες των Σέλτικς στη σειρά. Κόντρα στους Μπακς μέτρησε 17.6 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ, ενώ εκεί που σίγουρα θα πρέπει να σταθεί κανείς είναι πως έκανε μόλις 1.5 λάθος ανά ματς, κάτι σπάνιο όταν μιλάμε για point guard.

Tο στοιχείο όμως που του προσθέτει ακόμα ένα μεγάλο… παράσημο, είναι η προσήλωση του και η ηρεμία του στα κρίσιμα σημεία ενός ματς. Ο Ροζίερ πριν το Game 4 με τους Σίξερς, δεν είχε ούτε ένα λάθος στα φετινά playoffs σε τέταρτα δωδεκάλεπτα και παρατάσεις σε 193 επαφές του με τη μπάλα. Πραγματικά πολύ scary κύριε Terry!

According to @SecondSpectrum, Terry Rozier has 193 touches in the 4th quarter or OT this postseason, 3rd behind LeBron and Simmons.

In that span, he has 0 turnovers and an effective FG pct of 90%.

Unreal.

— Micah Adams (@MicahAdams13) 4 Μαΐου 2018