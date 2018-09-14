Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στην τηλεόραση

Cosmote TV
11.20 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.30 Γαλλία-Ισπανία, Davis Cup by BNP Paribas, Ημιτελική Φάση, Αγώνας Μονού LIVE COSMOTE SPORT6HD
15.20 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
17.30 Γαλλία-Ισπανία, Davis Cup by BNP Paribas, Ημιτελική Φάση, Αγώνας Μονού LIVE COSMOTE SPORT6HD
18.30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χίμκι, ΟΠΑΠ Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης LIVE COSMOTE SPORT4HD
19.30 Ουνιόν Βερολίνου-Ντούισμπουργκ, Bundesliga 2, 5η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
21.00 Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-ΑΕΚ, ΟΠΑΠ Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης LIVE COSMOTE SPORT4HD
21.30 Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Bundesliga, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
22.00 Ουέσκα-Ράγιο Βαγιεκάνο, LaLiga Santander, 4η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
Novasports
12:40 NRL, Panthers - Sharks (FOX Sports HD)
14:25 Snooker: Masters in Shanghai, China (Eurosport2)
16:00 Cycling: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)
20:00 CLIMBING: World Championship in Innsbruck, Austria (Eurosport2)
21:00 MLB (FOX Sports HD)
21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα 5η αγωνιστική: Παρί Σεν Ζερμέν – Σεντ Ετιέν (Novasports1HD)
21:45 EFL Championship 7η αγωνιστική: Μπέρμιγχαμ – Γουέστ Μπρόμιτς (Novasports2HD)
23:00 Equestrian: World Equestrian Games, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)