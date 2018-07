H Tζούλια Ρόμπερτς είδε τη Μπαρτσελόνα (vid)

Η Μπαρτσελόνα έδωσε φιλικό στο Λος Αντζελες με την Τότεναμ και τον αγώνα παρακολούθησε η Τζούλια Ρόμπερτς.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός είδε τον αγώνα μαζί με το σύζυγο και τα δύο από τα τρία παιδιά της, προσκεκλημένη του Προέδρου της Μπαρτσελόνα, Χοσέρ Μαρία Μπαρτομέου.

Μάλιστα ο Πρόεδρος του συλλόγου την προσκάλεσε να δει και αγώνα στο Καμπ Νου, με την Ρόμπερτς να δέχεται ευχάριστα την πρόσκληση.

Rose Bowl

Barça vs Tottenham

A special guest star at the match: Julia Roberts.

Thanks for coming!#TheMagiciansOfTheBall

Força Barça! pic.twitter.com/9xJVn1V0rZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 Ιουλίου 2018