Ένας χρόνος από τη... μαύρη μέρα των Ιταλών (vid)

Φέτος το καλοκαίρι, για πρώτη φορά έπειτα από 60 ολόκληρα χρόνια, η εθνική ομάδα της Ιταλίας δεν κατάφερε να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έπειτα από το γκολ του πρώην άσου της ΑΕΚ, Γιάκομπ Γιόχανσον στη Στοκχόλμη, οι Σκανδιναβοί άντεξαν στην ανούσια και αναποτελεσματική πίεση των Ιταλών στο Μιλάνο και με «κάβα» το υπέρ τους 1-0 από το πρώτο ματς, πέρασαν εκείνοι στο Μουντιάλ της Ρωσίας με τη «λευκή» ισοπαλία επί ιταλικού εδάφους.

Σ' εκείνο το ματς έριξαν τους τίτλους τέλους της θητείας τους στην εθνική ομάδα οι Μπουφόν, Μπαρτσάλι και Ντε Ρόσι, με τον θρυλικό πορτιέρε της Παρί, βέβαια, να επιστρέφει για φιλικό ματς με την Αργεντινή στο Μάντσεστερ και τον Κιελίνι να επιστρέφει κανονικά αν και μετά από εκείνο το ματς με τους Σουηδούς είχε αποφασίσει να μην προσφέρει ξανά στο εθνόσημο.

Η «αποκάλυψη», λοιπόν, όπως χαρακτηρίστηκε εκείνη η αποτυχία, επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 13 Νοεμβρίου του 2017.

Ο Βεντούρα τα έκανε... μαντάρα, έφτασε σε σημείο να τον αμφισβητούν έντονα οι ποδοσφαιριστές και να μην καταλαβαίνουν ούτε τα ραβασάκια που τους έδινε στο πρώτο ματς των μπαράζ με τους Σουηδούς και συμπληρώθηκε ένας χρόνος από εκείνη την... μαύρη νύχτα, όπως έμεινε, του ποδοσφαίρου της γειτονικής μας χώρας...

