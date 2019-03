Οι «ασπρόμαυροι» του Αντρέα Τρινκιέρι πήραν το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι η συμμετοχή στους τελικούς της ABA Liga θα κριθεί στο τρίτο παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων που θα διεξαχθεί στο Aleksandar Nikolic Hall (6/4, 21:00) με γηπεδούχους τους «ερυθρόλευκους».

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς (18π., 3/6 τρίπ.) έκανε τη διαφορά για την Παρτίζαν απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα που είχε ως πρώτο σκόρερ τον Στράτο Περπέρογλου με 16 πόντους (3/8 βολές, 5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα).

Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τσεντεβίτα - Μπουντούτσνοστ (σ.σ. η σειρά στο 1-0 για την Τσεντεβίτα) με έπαθλο τον τίτλο στην ABA Liga και τη συμμετοχή στην επόμενη EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 13-9, 34-27, 48-49, 70-67.

Game 1: Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν 106-101

Game 2: Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 70-67

Game 3: Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν (6/4)

