Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δυσκολεύτηκε για ένα 20λεπτο κόντρα σε αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά με το 27-11 της τρίτης περιόδου, πήρε τον έλεγχο του ματς κι έφτασε στη νίκη (75-65).

Οι γηπεδούχοι ήταν πιο εύστοχοι στο τρίποντο (46%-15%), ενώ έδωσαν περισσότερες ασίστ (22-12) κι έκαναν λιγότερα λάθη (16-21).

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κόρι Χίγκινς με 17 πόντους κι ακολούθησε ο Ντάνιελ Χάκετ με 13 πόντους και 7 ασίστ.

Από τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισε ο Τζόρνταν Μίκι με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 31-34, 58-45, 75-65.

Η κατάταξη: ΤΣΣΚΑ Μόσχας 13-0, Χίμκι 10-2, Ούνικς Καζάν 10-2, Λοκομοτίβ Κουμπάν 8-4, Αστανά 7-5, Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης 7-5, Άβτοντορ 6-6, Κάλεβ 6-7, Νίζνι 5-7, Ένισεϊ 4-9, Πάρμα Περμ 3-9, VEF Ρίγα 3-9, Ζιέλονα Γκόρα 2-9, Τσμόκι Μινσκ 2-10.

@cskabasket начинает 3-ю четверть против @Khimkibasket с рывка 17-2, а Дэниэл Хэккетт бьет сверху!

CSKA starts 3rd Q vs Khimki with 17-2 run, Daniel Hackett with the SLAM! pic.twitter.com/wSR94VNsos

— VTB United League (@VTBUL) 14 Ιανουαρίου 2019