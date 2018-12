«Τρελά» πράγματα από τον «Greek Freak»!

Ο Giannis «έκρυψε» την μπάλα από τον Νέιπιερ και στην συνέχεια έβαλε ένα δύσκολο και όμορφο λέι απ με το δεξί χέρι.

Οι αντίπαλοι έμειναν να τον κοιτάζουν και οι φίλαθλοι των «ελαφιών» αποθέωσαν τον ηγέτη τους!

This Giannis move should be illegal. pic.twitter.com/QTCYiDESym

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Δεκεμβρίου 2018