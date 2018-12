Τα... όργια του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζονται στο ΝΒΑ

Ο Greek Freak πρόσθεσε άλλη μια επιβλητική εμφάνιση στο ενεργητικό του, καθώς τελείωσε το ματς με τους Πίστονς με 32 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 μπλοκ, οδηγώντας τους Μπακς σε μια δύσκολη νίκη με 107-104.

Ο ηγέτης των ελαφιών πέτυχε όλα τα κρίσιμα καλάθια, αφού σκόραρε τους τελευταίους 7 πόντους της ομάδας του Μπουντενχόλζερ!

Όσο για τον Μπλέικ Γκρίφιν, που πέτυχε triple double ή ένα ιδιαίτερο quadruple double αν προτιμάτε (19 πόντοι, 11 ασίστ, 10 ριμπάουντ και 10 λάθη), αστόχησε δύο φορές σε τρίποντο στο τέλος που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Με αυτό το αποτέλεσμα το Μιλγουόκι πήγε στο 20-9, ενώ το Ντιτρόιτ έπεσε στο 14-14.

Εκτός του Έλληνα φόργουορντ, ο Μίντλετον είχε 22 και 17 με 9 ασίστ ο Μπλέντσο.

Από την άλλη εκτός του Γκρίφιν, ο Μπούλοκ είχε 24, ο Τζόνσον μέτρησε 20 και 10 με 14 ριμπάουντ είχε ο Ντράμοντ.

O Γιάνναρος δεν σταματά να τρελαίνει κόσμο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για το βραβείο του MVP της σεζόν!

Τα δωδεκάλεπτα: 27-25, 43-55, 77-81, 104-107

The Greek Freak back at it AGAIN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/qSCya8oE4R

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Δεκεμβρίου 2018