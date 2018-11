Η στιγμή που ο «Shaq» ορίζει «διάδοχο» τον Γιάννη! (vid)

Ο πρώην ΝΒΑer και πλέον παρουσιαστής του «ΤΝΤ» έδωσε το παρατσούκλι του, «Superman», στον «Greek Freak», αφού έχει πάθει... πλάκα μαζί του με όσα κάνει - και - φέτος.

Ο «Shaq» ανέφερε: «Ποτέ δεν έδωσα στο παρελθόν το συγκεκριμένο όνομα, αλλά τώρα το δίνω στον "Greek Freak". Eίναι ο νέος Superman! Είναι η εποχή του!».

Λίγο αργότερα, στην εκπομπή του, υποστήριξε πως ο Έλληνας φόργουορντ είναι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ!

“All day, Every Day...Giannis you are the new Superman!”@SHAQ doubles-down on @Giannis_An34 as Superman on @NBATV: pic.twitter.com/3rQkNOnE1T

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Νοεμβρίου 2018