Η αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Φενέρμπαχτσε ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο Έλληνας τεχνικός μόλις βγήκε από τα αποδυτήρια στο παρκέ, έτυχε αποθέωσης από τους οπαδούς και αυτός τους ευχαρίστησε.

Warm welcome for new coach Giannis Sfairopoulos in TLV @EuroLeague pic.twitter.com/kSC6zAwHDL

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 25 Νοεμβρίου 2018