Ο Greek Freak πραγματοποίησε «γεμάτη» εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, τελειώνοντας το ματς με 27 πόντους (5/11 βολές, 11/17 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 18 ριμπάουντ (14-4), 4 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 κοψίματα αλλά και 6 λάθη στα 41' που έμεινε στο παρκέ ωστόσο οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τα «Ελάφια» που γνώρισαν την τρίτη εφετινή ήττα στη regular season.

Ο Λου Ουίλιαμς, που μέχρι εκείνο το σημείο μετρούσε 4/14 σουτ εντός πεδιάς, πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση των γηπεδούχων και σκόραρε με δύσκολη προσπάθεια για το 128-126, χαρίζοντας τη νίκη στους Κλίπερς που είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο σκόρερ τον Χάρελ (26π.). Το παιχνίδι πήγε στην παράταση αφού ο Γκαλινάρι αστόχησε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα για τους Καλιφορνέζους κι έτσι οι δυο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στο έξτρα πεντάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι επέμειναν στο τρίποντο, έχοντας 10/21 εύστοχα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και 6/26 στο δεύτερο ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ μέτρησε 20 πόντους με 6/12 τρίποντα και 2/2 βολές!

Τα δωδεκάλεπτα: 33-24, 62-64, 89-84, 119-119 κ.α., 128-126 παρ.

