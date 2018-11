Ο Greek Freak ήταν απολαυστικός κόντρα στους Κινγκς που παρατάχθηκαν στο Fiserv Forum μετρώντας πέντε συνεχόμενες νίκες, ολοκληρώνοντας το δεύτερο εφετινό triple-double και το 11ο της καριέρας του με τη λήξη της τρίτης περιόδου, όταν βρήκε ελεύθερο τον Κόναγκτον κι εκείνος ευστόχησε από τη γωνία για τρεις! Έτσι το Μιλγουόκι έκανε το 6/6 στην έδρα του κι ανέβηκε στο 8-1 στην Ανατολή, πιάνοντας τους Ράπτορς στην κορυφή της κατάταξης και ρίχνοντας τους Κινγκς στο 6-4. Παρεμπιπτόντως, τα «Ελάφια» έκαναν season-high με 144 πόντους ενώ τα 22 τρίποντα αποτελούν franchise record!

O Aντετοκούνμπο ήταν το απόλυτο... οπτικό εφέ στο παιχνίδι των Μπακς, προσφέροντας αρκετές εντυπωσιακές φάσεις όπως το ασύλληπτο κάρφωμα μπροστά στον Κώστα Κουφό (2π., 5ριμπ., 3ασ., 1κλ. σε 16')! Οι γηπεδούχοι είχαν οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 22/56 τρίποντα και πλέον έχουν μπροστά τους την πρώτη εφετινή περιοδεία στη Δύση αφού έπονται τα ματς στο Πόρτλαντ (ξημερώματα Πέμπτης), στο Όκλαντ με τους πρωταθλητές Ουόριορς (ξημερώματα Σαββάτου), στο Λος Άντζελες με τους Κλίπερς και στο Ντένβερ (ξημερώματα της ερχόμενης Τρίτης).

Bucks Win!!! Milwaukee scores a season-high 144 points (and printed a few posters) during their Sunday Matinee. #FearTheDeer pic.twitter.com/HtyAwIxz4J — Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Νοεμβρίου 2018

The best from the Bucks franchise record 144 pts in the win against the Kings!!#FearTheDeer pic.twitter.com/ivG0oXKguV — Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Νοεμβρίου 2018