Ναι μεν μαθηματικά δεν έχουν εξασφαλίσει την είσοδο στα playoffs καθώς χρειάζονται ακόμα μία νίκη, αλλά στους Μπακς αυτό που κοιτάζουν είναι το όσο γίνεται καλύτερο πλασάρισμα με την 6η θέση να είναι εφικτή. Και είναι γιατί σήμερα τα ελάφια πέτυχαν σημαντική νίκη επικρατώντας των Σέλτικς με 106-102 και έφτασαν στο 42-36, όσο έχουν και οι Χιτ με τους Ουίζαρντς που βρίσκονται στην 6η θέση. Από την άλλη οι Κέλτες έπεσαν στο 53-24 και όπως όλα δείχνουν θα μείνουν στην 2η θέση της Ανατολής.

Ο αγώνας ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται τις απουσίες των φιλοξενούμενων και να παίρνουν την σημαντική αυτή νίκη. Πρώτος σκόρερ για τα ελάφια ήταν ο εξαιρετικός σε ένα ακόμα ματς Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 29 πόντους, κατέβασε 11 ριμπάουντ και έδωσε και 6 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Μίντλετον με 20 και Μπλέντσο με 18. Για τους ηττημένους ο Μπράουν είχε 24, ο Τέιτουμ 20 και ο Χόρφορντ 15.

Game highlights of tonight's WIN over the Boston Celtics!!#FearTheDeer pic.twitter.com/mdrAqxFZuj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 4, 2018