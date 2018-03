Η φετινή πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζει να είναι σταθερά εξαιρετική. Κόντρα στους Σπερς σημείωσε 25 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Δηλαδή... άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον «Greek Freak», ο οποίος έφτασε τα 37 double-doubles. Και συνεχίζει φυσικά...

37 double-doubles this season for The Greek Freak!! #FearTheDeer pic.twitter.com/9Ae2jI5XaG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 25, 2018