Ο Κόλιν Κάπερνικ, απλά το έκανε!

Ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Χάρι Έντουαρντς, τον αποκάλεσε «Μοχάμεντ Άλι της γενιάς του». Ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα tweet του, ενώ ήταν ακόμα υποψήφιος, έγραψε: «Ίσως πρέπει να βρει μια χώρα που τον βολεύει περισσότερο». Ο Κόλιν Κάπερνικ δεν έφυγε προφανώς από τις ΗΠΑ, έμεινε όμως χωρίς δουλειά από το 2017 και μετά για μία πράξη του που δίχασε τις ΗΠΑ και τώρα επιστρέφει δριμύτερος για να υπενθυμίσει στους πάντες τη δύναμη που (πρέπει να) έχει ο αθλητισμός στην σφαίρα της κοινωνικής διαλεκτικής.

Ήταν η 26η Αυγούστου 2016, όταν σε έναν αγώνα προετοιμασίας των San Francisco 49ers, ο Κάπερνικ αποφάσισε να μην σηκωθεί από τον πάγκο κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ. «Δεν πρόκειται να σηκωθώ και να δείξω περηφάνια στη σημαία μιας χώρας που καταπιέζει μαύρους ανθρώπους. Για μένα, αυτό είναι μεγαλύτερο από το άθλημα και θα ήμουν εγωιστής αν κοίταγα προς την άλλη πλευρά», δήλωσε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου από την επίσημη ιστοσελίδα της NFL μετά το παιχνίδι. Ήταν όμως η πράξη του στο αμέσως επόμενο φιλικό που τον μεταμόρφωσε από έναν εξαιρετικό QB, σε σύμβολο ακτιβισμού.

Αντί να μην σηκωθεί από τον πάγκο, ο Κάπερνικ γονάτισε, σε μια κίνηση έντονου συμβολισμού, που πολλοί προσομοίωσαν με την υψωμένη γροθιά των Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα πάντα θα ήταν διαφορετικά και για τον ίδιο, αλλά και για όλη την κοινωνία των ΗΠΑ, καθώς η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους θανάτους μαύρων από αστυνομικούς μεταφερόταν στο αγαπημένο πράσινο χορτάρι των λευκών, συντηρητικών Αμερικανών. Και αυτό, ήταν κάτι που δεν ήθελαν καθόλου…

Ο Κόλιν Κάπερνικ είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αθλητή. Γεννήθηκε στο Μιλγουόκι από λευκή μητέρα και μαύρο πατέρα και αμέσως δόθηκε για υιοθεσία. Η οικογένεια που τον υιοθέτησε ήταν λευκή κι εύπορη, ενώ μεγάλωσε στο Τέρλοκ της Καλιφόρνια, μια πόλη 73.000 κατοίκων, όπου οι μαύροι αποτελούν μόλις το 2% του πληθυσμού της. Από μικρός, έπρεπε να υπομένει τα ρατσιστικά βλέμματα των λευκών («συνηθίζαμε να πηγαίνουμε διακοπές το καλοκαίρι με το αμάξι και σε όλα τα μοτέλ που μέναμε, όσο κοντά και αν ήμουν με τους γονείς μου, πάντα ερχόταν ένας υπάλληλος και με ρώταγε αν χρειάζομαι κάτι», είχε δηλώσει ο ίδιος στο περιοδικό US Magazine το 2015), αλλά και των μαύρων, που δεν τον θεωρούσαν «δικό τους», γιατί προερχόταν από λευκή οικογένεια.

Με αυτό το βάρος στις πλάτες του, ο Κάπερνικ έδειξε από τα χρόνια του στο κολέγιο έντονο ενδιαφέρον στην κοινωνική διάσταση της καθημερινότητάς του. Κι αυτό μεταφέρθηκε και στην NFL, στην οποία μετακόμισε ως μεγάλο ταλέντο, καθώς δεν ήταν ο κλασικός QB. Αντί να πασάρει, προτιμούσε να τρέχει με την μπάλα, κάτι που τον έκανε ιδιαίτερα απρόβλεπτο για τις αντίπαλες άμυνες. Ο Πίτερ Κινγκ του Sports Illustrated τον αποκάλεσε «anti-Manning», το αντίθετο δηλαδή του ΠέιτονΜάννινγκ, ο οποίος μαζί με τον Τομ Μπρέιντι αποτελούν τα τελευταία 20 χρόνια τα καθαρότερα παραδείγματα κλασικού QB στην NFL.

Ο Κάπερνικ, όμως, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Το σώμα του ήταν καλυμμένο από τατουάζ. Όταν σκόραρε, φιλούσε τους μυς του, ενώ δεν δίστασε να ποζάρει γυμνός για το Body Issue του ESPN Magazine. «Θέλω να έχω όσο το δυνατόν θετική επιρροή. Ο κόσμος μου στέλνει γράμματα για τα τατουάζ μου, επειδή είμαι υιοθετημένος, επειδή είμαι διαφυλετικός. Όσο περισσότερους ανθρώπους μπορείς να εμπνεύσεις, τόσο το καλύτερο», δήλωνε το 2013, μετά το τέλος της σεζόν, που οδήγησε τους 49ers στο SuperBowl, για πρώτη φορά μετά το 1994, επικρατώντας στη διαδρομή και των Πάτριοτς του Μπρέιντι μέσα στη Νέα Αγγλία.

Αυτή του η διαδρομή προμήνυε μια απόλυτα επιτυχημένη καριέρα στην NFL, πέντε χρόνια μετά όμως, ο Κάπερινικ βρίσκεται στα δικαστήρια με την λίγκα, ισχυριζόμενος ότι έχει μείνει εκτός, όχι λόγω των αθλητικών του ικανοτήτων, αλλά ως μποϊκοτάζ από τις διοικήσεις των 32 ομάδων, εξαιτίας της ακτιβιστικής του δραστηριότητας.

Η NFL αποτελείται από 32 ομάδες, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι όλοι λευκοί και τουλάχιστον επτά εξ αυτών προσέφεραν από 1 εκατομμύριο δολάρια στην εναρκτήρια επιτροπή του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο τελευταίος εξελέγει Πρόεδρος των ΗΠΑ. Το football γενικά, θεωρείται το άθλημα με την μεγαλύτερη μάζα λευκών συντηρητικών θεατών στις ΗΠΑ και η κίνηση του Κάπερνικ το 2016 δεν άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο. Γι’ αυτό και την κάνει τόσο σημαντική…

Ο Κάπερνικ μπορούσε πολύ εύκολα να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να συνεχίσει να παίρνει τα εκατομμύρια. Αντ’ αυτού, αποφάσισε να προβεί σε μια κίνηση, την οποία ακολούθησαν πολλοί αθλητές σε διάφορα σπορ, μεταφέροντας την κουβέντα για την αστυνομική βία και τον ρατσισμό, εντός των τεσσάρων γραμμών ενός γηπέδου.

Και κάπου εδώ μπαίνει στην συζήτηση και η ΝΙΚΕ. Ο αμερικανικός κολοσσός της αθλητικής ένδυσης έχει συμβόλαιο με τον Κάπερνικ από το 2011, ενώ μόλις τον Μάρτιο ανακοίνωσε την επέκταση της σύμβασής της με την NFL μέχρι το 2028! Λίγες ημέρες, όμως, πριν την έναρξη της σεζόν στην NFL (την ερχόμενη Πέμπτη), έκανε τον Κάπερνικ κεντρικό πρόσωπο της νέας της καμπάνιας για τα 30 χρόνια του σλόγκαν της «Just Do It».

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3 Σεπτεμβρίου 2018