Το μεγαλύτερο σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ! (poll & vids)

Το ΝΒΑ φημίζεται για τα φινάλε… ακατάλληλα για καρδιακούς. Αρκετές φορές ένα σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο γυρίζει… τούμπα ένα ματς. Δεν πρέπει να απελπίζεσαι ποτέ γιατί με ένα μεγάλο σουτ στο τέλος μπορείς να… κλέψεις το ματς ή να το στείλεις στην παράταση

Θέλει κρύο αίμα και να το λέει η… ψυχούλα σου για να πάρεις το σουτ του ενός… εκατομμυρίου και να ευστοχήσεις.

Το gazzetta.gr επέλεξε 10 τεράστια σουτ και clutch plays που έχουμε απολαύσει κατά καιρούς στο ΝΒΑ και ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν για να επιλέξουν το κορυφαίο ever.

Για λίγο εκτός λίστας έμειναν: Kenny Smith Vs Magic (1995), Steve Kerr Vs Jazz (1997), Robert Horry Vs Pistons (2005).

John Paxson Vs Phoenix Suns - NBA Finals, Game 6 (1993)

To σκορ στους τελικούς βρίσκεται στο 3-2 υπέρ των Μπουλς και έχουμε φτάσει στο Game 6. Οι Σανς προηγούνται με 96-94 και το Σικάγο έχει timeout, 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ουέστφαλ, προπονητής του Φοίνιξ δίνει εντολή να μην γίνει double team σε κανέναν, ούτε στον Τζόρνταν. Τελικά όταν ξεκινά το ματς η μπάλα γυρίζει και μετά από πάσα του Γκραντ, φτάνει στον αμαρκάριστο Πάξον που γράφει το 96-97 με τρίποντο, 3 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Γκραντ ταπώνει τους αντιπάλους του στην τελευταία φάση και οι Μπουλς παίρνουν το 3ο σερί πρωτάθλημα.

Ray Allen Vs San Antonio Spurs - NBA Finals, Game 6 (2013)

Οι Χιτ του ΛεΜπρόν, του Ουέιντ, του Μπος και του Άλεν είναι στα… σχοινιά στο Game 6 κόντρα στο Σαν Αντόνιο και με νίκη οι Σπερς «κλειδώνουν» το πρωτάθλημα. Με το σκορ στο 95-92 οι Χιτ έχουν μια τελευταία ευκαιρία να οδηγήσουν το ματς στην παράταση. Ο «Βασιλιάς» αστοχεί για τρεις, όμως ο Μπος μαζεύει το ριμπάουντ και τη δίνει στον Άλεν, ο οποίος έχει την απόλυτη αίσθηση του που είναι η γραμμή του τριπόντου. Κάνει το βηματάκι για να βγει έξω και με τριποντάρα στέλνει το ματς στην παράταση. Εκεί Χιτ παίρνουν το ματς, κάνουν το 3-3 και στη συνέχεια θα κερδίσουν άλλο ένα ματς στο Μαϊάμι και θα πατήσουν στην κορυφή.

Robert Horry Vs Sacramento Kings - Western Conference Finals, Game 4 (2002)

Δεν γινόταν να λείπει ο Χόρι από τη λίστα. Οι Κινγκς του Πέτζα, του Ντίβατς, του Ουέμπερ και το Κρίστι προηγούνται με 2-1 στους ημιτελικούς Δύσης. Στο Game 4 το Σακραμέντο είναι μπροστά με 99-97 και την ευθύνη την παίρνει ως συνήθως ο Κόμπι. Ο «Black Mamba» αποτυγχάνει να ισοφαρίσει, το ίδιο και ο Σακίλ από κοντά, αλλά η μπάλα με κάποιο… μαγικό τρόπο φτάνει στον Ρόμπερτ Χόρι που περιμένει να το… μπουμπουνίσει το τρίποντο.. Ο Χόρι φυσικά θα το… στάξει και θα επιτρέψει στους Λέικερς να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2 και στην συνέχεια των playoffs να πάρουν και τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο τους. Αν το σουτ έβρισκε σίδερο, οι Κινγκς θα έκαναν το 3-1 και θα… άγγιζαν τους τελικούς!

Derek Fisher Vs San Antonio Spurs - Western Conference Semifinal, Game 5 (2004)

Κάποιες φορές λες πως δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβεί, είναι αδύνατο. Κι όμως ο Φίσερ είχε πετύχει το ακατόρθωτο. Ημιτελικοί Δύσης και οι Σπερς με τους Λέικερς βρίσκονται στο 2-2. Το Game 5 γίνεται στο Σαν Αντόνιο και ο Τιμ Ντάνκαν με καλαθάρα από την κορυφή της ρακέτας κάνει το 72-73 και βάζει μπροστά τους Σπερς, 0.4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Το Σαν Αντόνιο νομίζει πως έχει νικήσει, αλλά ο αθεόφοβος Ντέρεκ Φίσερ προλαβαίνει να σουτάρει κατευθείαν μετά την επαναφορά της μπάλας και να στείλει τη μπάλα στο διχτάκι. Το λες και σουτ-προσευχή, το οποίο είναι ένα καλάθι που θα στοιχειώνει για πάντα τους Σπερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες περνάει στους τελικούς στη συνέχεια, αλλά εκεί χάνει από τους Πίστονς.

Reggie Miller Vs New York Knicks - Eastern Conference Semifinal, Game 1 (1995)

Όταν λες τη λέξη clutch ανάμεσα σε αυτούς που θα σου έρθουν στο μυαλό θα είναι και ο Ρέτζι Μίλερ ή καλύτερα Reggie Killer! To rivalry των Νικς με τους Πέισερς στα 90s είναι ένα από τα κορυφαία της ιστορίας, κάτι που ανάγκασε μέχρι και το ESPN να δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για αυτές τις μάχες. Το 1995 οι Νικς υποδεχόντουσαν την Ιντιανα στο Game 1 των ημιτελικών Ανατολής. Δεκαοχτώ δευτερόλεπτα για τη λήξη και οι Πέισερς χάνουν 105-99. Για πολλούς το ματς έχει κριθεί, όχι όμως και για τον Μίλερ. Γρήγορο τρίποντο και 105-102. Λάθος στην επαναφορά των Νικς, κλέψιμο ο Ρέτζι και μπαμ! Θα ισοφαρίσει! Απόλυτη ησυχία στο Madison Square Garden. O Σταρκς θα χάσει 2 βολές, ο Μίλερ θα βάλει το δικό του ζευγάρι βολών και ο Άντονι θα γλιστρήσει στην τελευταία επίθεση του ματς. Επική ανατροπή για τους Πέισερς σε ένα ματς που ο ηγέτης της Ιντιάνα έβαλε 8 πόντους σε 9 δευτερόλεπτα!

Kyrie Irving Vs Golden State Warriors – NBA Finals, Game 7 (2016)

Είναι η σπουδαιότερη βραδία, η κορυφαία στιγμή στην ιστορία των Καβαλίερς. Ουόριορς κόντρα στους Καβς σε μια σειρά τελικών πραγματική απόλαυση. Έχουμε φτάσει στο Game 7 και ένα λεπτό πριν τελειώσει η αναμέτρηση, το σκορ είναι ισόπαλο, 89-89. Το Κλίβελαντ έχει την επίθεση και το μεγαλύτερο σουτ στην ιστορία των Καβς του ΛεΜπρόν και του Ίρβινγκ, θα το πάρει ο «Uncle Drew». Ο γκαρντ των «ιπποτών» θα σηκωθεί για τρεις και θα ευστοχήσει για το 92-89 μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ! Ένα σουτ που… κόβει τα πόδια των «πολεμιστών» που δεν μπορούν να απαντήσουν και έτσι το Κλίβελαντ κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του, πετυχαίνοντας κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Επιστρέφουν από το 3-1, το κάνουν 3-4, σε ένα comeback που θα μείνει για πάντα στη μνήμη όλων. Ο Κάιρι εκείνο το βράδυ ήταν CLUTCH!

Michael Jordan Vs Cleveland Cavaliers – East First Round, Game 5 (1989)

Μπορεί το 1989, ο Μάικλ Τζόρνταν, να μην πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα, ωστόσο υπάρχει μια στιγμή στα playoffs εκείνης της σεζόν που δεν θα ξεχαστεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος και οι Μπουλς χάνουν για 1 πόντο. Ο «Air» δείχνει πως δεν καταλαβαίνει τίποτα παρά τη δυσκολία της στιγμής και παρόλο που η μπάλα ζυγίζει τόνους. Ο Τζόρνταν θα ευστοχήσει, γράφοντας το 101-100 και οι Μπουλς θα αποδράσουν με ένα σπουδαίο διπλό. Οι φίλοι του ΝΒΑ έπαιρναν μια γεύση από αυτό που θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια. Φυσικά εκείνο το νικητήριο σουτ έχει τη δική του ονομασία. Οι λάτρεις του ΝΒΑ σε όλο τον κόσμο και γενικότερα οι μπασκετόφιλοι το ξέρουν ως «The Shot».

Magic Johnson Vs Boston Celtics - NBA Finals, Game 4 (1987)

Στο σπουδαιότερο rivalry στην ιστορία του ΝΒΑ (στα 80s) οι Λέικερς έχουν πάρει προβάδισμα κόντρα στους Σέλτικς στους τελικούς του 1987 με 2-1. Ο Μάτζικ Τζόνσον θα πετύχει ένα από σημαντικότερα σουτ της καριέρας του. Δέκα δευτερόλεπτα στο ρολόι και η μπάλα στα χέρια του. Κάνει την διείσδυση και 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, στέλνει τη μπάλα στο διχτάκι με ένα hook τύπου Τζαμπάρ. Οι Λέικερς κερδίζουν το ματς, κάνουν το 3-1, αφού ο Μπερντ αστοχεί στην τελευταία φάση και έτσι οι «λιμνάνθρωποι» πανηγυρίζουν έναν ακόμη τίτλο. Το σουτάκι του Μάτζικ ονομάστηκε «Baby Hook» και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα clutch shots στην ιστορία του ΝΒΑ. Μέγας είσαι Μάτζικ και θαυμαστά τα έργα σου.

Kareem Abdul-Jabbar Vs Boston Celtics - NBA Finals, 1974 (Game 6)

Οι Μπακς ταξιδεύουν στη Βοστώνη για το Game 6 και με ήττα, αποχαιρετούν τον τίτλο. Ο Χάβλιτσεκ στέλνει το ματς στην παράταση. Θρίλερ και στο έξτρα πεντάλεπτο! Το Μιλγουόκι είναι μπροστά με 90-88, αλλά ένα κλέψιμο του Χάβλιτσεκ οδηγεί στη συνέχεια στο 90-90 και σε δεύτερη παράταση. Το πεντάλεπτο αυτό αποδεικνύεται το κορυφαίο στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού το προβάδισμα αλλάζει…. χέρια 11 φορές. Πάλι ο Χάβλιτσεκ γράφει το 101-100 υπέρ των Σέλτικς. Οι Μπακς όμως δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Η μπάλα θα πάει στον Τζαμπάρ, ο οποίος θα σκοράρει με ένα απίθανο skyhook από τα γνωστά του, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Οι Κέλτες δεν θα απαντήσουν και έτσι τα «ελάφια» κερδίζουν σε ένα ματς διαφήμιση για το μπάσκετ και ισοφαρίζουν σε 3-3. Παρόλα αυτά στο Game 7 oι Σέλτικς θα επικρατήσουν και θα πάρουν το τρόπαιο.

Michael Jordan Vs Utah Jazz - NBA Finals, Game 6 (1998)

Πως να λείπει αυτή η εκτέλεση του Μάικλ Τζόρνταν; O «Air» και οι Μπουλς έψαχναν το έκτο τους πρωτάθλημα το 1998. Οι «ταύροι» έχουν το προβάδισμα στις νίκες, καθώς η σειρά είναι στο 3-2. Το Game 6 γίνεται μέσα στη Γιούτα, με τους Μαλόουν και Στόκτον να περιμένουν με άγριες διαθέσεις για το 3-3. Ο ηγέτης των Μπουλς μειώνει σε 85-86 με lay up, αλλά οι Τζαζ έχουν κι άλλη επίθεση. Ο Μαλόουν γίνεται αποδέκτης της μπάλας, αλλά ο Μάικλ την κλέβει, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και θα είναι αυτός που θα κρίνει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Θα σωριάσει στο έδαφος τον Ράσελ και 5 δεύτερα για τη λήξη, οι Μπουλς θα προηγηθούν με 87-86. Η Γιούτα δεν θα καταφέρει να ευστοχήσει στο τέλος και έτσι ο Τζόρνταν και οι Μπουλς θα πανηγυρίσουν το έκτο! Εκείνη τη βραδιά ο Θεός του μπάσκετ είχε σημειώσει 45 πόντους!

