Ο Χέντερσον έγινε ο αρχηγός που θέλεις στην ομάδα σου...

Μετά την εκπληκτική του εμφάνιση στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το δοκάρι που είχε με σουτ με το αριστερό (!), ο «Χέντο» χρίστηκε σκόρερ και καθοδήγησε την ομάδα του σε ακόμα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League, στο 2-1 επί της Γουλβς στο «Μολινό».

Αυτή τη στιγμή, είναι η κινητήριος δύναμη της Λίβερπουλ στην προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει στον «θρόνο» έπειτα από 30 χρόνια και να πανηγυρίσει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της από καταβολής της σύγχρονης μορφής της κορυφαίας ευρωπαϊκής Λίγκας.

Η νοοτροπία, η εργατικότητα του Τζόρνταν Χέντερσον στο χορτάρι, ο τρόπος με τον οποίο παρακινεί τους υπόλοιπους, οι οδηγίες του, οι συστάσεις, το χειροκρότημα και η πνευματική τόνωση των συμπαικτών του, οι δικές του προσπάθειες και οι αντοχές του είναι στοιχεία που δεν μπορεί κανείς να του παραβλέψει και να μειώσει.

«Αν καταφέρει να σηκώσει και τον τίτλο του πρωταθλήματος τότε θα είναι ένας από τους καλύτερους αρχηγούς που έχουν υπάρξει ποτέ στηΛίβερπουλ» συμφώνησαν οι Πίτερ Κράουτς και Τζο Κόουλ μιλώντας στο BT Sport πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Πέμπτης κόντρα στη Γουλβς, με τον Άγγλο χαφ και ηγέτη των «κόκκινων» ν' απολαμβάνει πλέον τη δικαιότατη αναγνώριση του ρόλου του από τους ανθρώπους που πρέπει. Αυτούς που έχουν βρεθεί στο χώρο του ποδοσφαίρου και ξέρουν. Πραγματικά ξέρουν.

"If he lifts the Premier League he'll be one of the best captains to play for the club."

Jordan Henderson has led from the front at Liverpool, Peter Crouch and Joe Cole believe he's finally moved out of Steven Gerrard's shadow, high praise for the captain! pic.twitter.com/WhIbxR75vB

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 23, 2020