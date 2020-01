Λειψία: Ακάθεκτη, για να πάρει το πρωτάθλημα που την μισεί

Σεζόν 2016/17: Εκθέτει τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της Μπάγερν Μονάχου. Τρυπώνει στην δεύτερη θέση ως νεοφώτιστη και ολοκληρώνει την κλιμάκωση της από κατηγορία σε κατηγορία με σπάνια έμφαση.

Σεζόν 2017/18: Επιβιώνει στην πρώτη της συμμετοχή στο Champions League, συνεχίζει στο Europa League και εξασφαλίζει νέο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποδεικνύοντας ότι ήρθε για να μείνει στον αφρό.

Σεζόν 2018/19: Εδραιώνεται ως η τρίτη δύναμη της Bundesliga και χτίζει έδαφος για το άλμα που κανείς εντός Γερμανίας δεν θέλει να την δει να πραγματοποιεί.

Πίσω στο παρόν, η Λειψία έχει λάβει τον ρόλο του μύστη στη νέα δεκαετία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αποδίδοντας το πιο σύγχρονο και ανθεκτικό ποδόσφαιρο στο πρώτο μισό και πλέον της σεζόν, φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας και προκαλεί το κοινό, που ανέκαθεν λατρεύει να μισεί τους πρωτοπόρους. Ειδικά, όταν εκείνοι σνομπάρουν την καθεστυκυία κουλτούρα και επιτυγχάνουν με τον δικό τους αμφιλεγόμενο τρόπο, παραβλέποντας άγραφους και τυπικούς κανόνες.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν διανύει την πιο εύφορη και υποσχόμενη περίοδο της δεκαετούς ιστορίας της και δείχνει έτοιμη να ταρακουνήσει τον κόσμο της Bundesliga, σπάζοντας την βαυαρική κυριαρχία. Τα δείγματα γραφής στην τρέχουσα κούρσα υπό τις οδηγίες του μελλοντικού top manager των ευρωπαϊκών γηπέδων, συμφωνούν με ένα μοντέλο που συντηρείται σε προχωρημένες συνθήκες πρωταθλητισμού.

Η Γκλάντμπαχ μετά το δυνατό μπάσιμο ως τον Δεκέμβριο, σταδιακά φθίνει. Η Σάλκε ξεγράφει την κάκιστη περσινή της πορεία αλλά θα κοιτάξει με αξιώσεις την τετράδα. Καμία δεν πείθει περισσότερο για να μεσολαβήσει στο δίδυμο επικράτειας των Μπάγερν και Ντόρτμουντ. Εκτός από την Λειψία, που προς το παρόν το κάνει και μάλιστα ηγείται, με απόσταση 4 βαθμών από την ρέκορντμαϊστερ. Το κυριότερο, πληρώντας όλες τις προυποθέσεις για να μην ξεφουσκώσει σύντομα.

Δεν είναι μόνο η κορυφή, λοιπόν, που μετράει για να καταδείξει την δυναμική της. Τα εχέγγυα τίτλου τα παρέχει η σαρωτική της πορεία. Μετά την ήττα στο Φράιμπουργκ (2-1) στις 26 Οκτωβρίου, παραμένει αήττητη για εννέα διαδοχικά ματς, σκοράροντας τουλάχιστον τρία γκολ σε κάθε αγώνα. Ήδη στο όγδοο παιχνίδι της σειράς της, είχε σημειώσει ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga.

Από την οκτάρα κόντρα στην Μάιντζ ως και την νίκη επί της Ουνιόν Βερολίνου (3-1), η Λειψία δεν έχει κόψει ταχύτητα, γιατί δεν έχει βρει και τον άξιο αντίπαλο που θα την φρενάρει. Ακόμα κι απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, την μόνη η οποία απέσπασε βαθμό το τελευταίο δίμηνο από την Λειψία, τα τρία γκολ έγιναν σταθερά (3-3). Κάπως έτσι, το σύνολο του Νάγκελσμαν συνιστά την πιο παραγωγική επίθεση στα Top-5 πρωταθλήματα (2,8 ανά ματς), πάνω από ομάδες κι επιθέσεις όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Αταλάντα, η Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Λειψία θυμίζει την εξελικτική πορεία της Λίβερπουλ. Έπαιζε με το πόδι στο γκάζι για δύο χρόνια, πάντα με γνώμονα την ελκυστικότητα και την ταχύτητα, αλλά όχι απαραίτητα την σύνεση. Κατανάλωνε δυνάμεις σε off-ball πίεση και τρέξιμο, λάτρευε τις αντεπιθέσεις όπως και τώρα, χωρίς, όμως, να κρατά το μυστικό της διαχείρισης. Αυτό, φέτος έχει αλλάξει.

Τακτικά δεν παίζει τόσο ψηλά στο γήπεδο. Αρέσκεται να έχει την μπάλα στην κατοχή της και όπως λέει και ο μέσος της, Μαρσέλ Σάμπιτσερ, «τώρα πια ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτήν στα πόδια μας». Μετρά ήδη 9 γκολ εκτός περιοχής, δεν φοβάται να εκτελέσει και διαθέτει την ευχέρεια να απειλεί από κάθε σημείο του γηπέδου. Κι όλα αυτά, διατηρώντας το τρίτο χαμηλότερο παθητικό της Λίγκας. Εξελίχθηκε, έπαψε να αντιδρά και δρα περισσότερο. Φυσικά, οφείλει την updated έκδοση της στο 32χρονο wonderkid της προπονητικής.

Η επιρροή Νάγκελσμαν την απογείωσε

«Η Λειψία ήταν επιτυχημένη και χωρίς τις ιδέες μου. Πλέον, δουλειά μου είναι να την σταθεροποιήσω και ίσως να την κάνω ακόμα καλύτερη».

Δεν πρόκειται για αναμορφωτή. Ακριβώς γιατί η φετινή Λειψία πατάει εμφανώς στα θεμέλια εκείνης του Ραλφ Ράνγκνικ, του coach που ευθύνεται για το πλασάρισμα της στην πρώτη τριάδα του γερμανικού πρωταθλήματος. Η μεγιστοποίηση της, όμως, σε δύναμη κυριαρχίας είναι έργο Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Είναι πιο εύκολο να εξελίξεις από το μηδέν, παρά από το 60%. Ο νεαρός Βαυαρός τεχνικός έφτασε σε μεγάλο βαθμό προόδου την Χόφενχαϊμ, στη συστατική επιστολή του για την αναρρίχηση στα ράφια του ποδοσφαιρικού management και τώρα αποδεικνύει ότι έχει το know how να αυξάνει το επίπεδο ακόμα και όταν είναι ήδη υψηλό.

Μόλις ένα επτάμηνο από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Κόκκινων Ταύρων, καρπώνεται την επιτυχία με τον δικό του τρόπο. Παίρνει από τους παίκτες του το μάξιμουμ, παραδέχεται ενίοτε ότι τους φτάνει στα όρια τους, αλλά η μέθοδος του αποδίδει. Οι ίδιοι οι παίκτες του μαρτυρούν την αυτοπεποίθηση που βγάζουν στο χορτάρι υπό το πλάνο του. Η Λειψία πλέον, μπορεί να νικά ακόμα κι αν δεχτεί πρώτη γκολ. Φωτεινό παράδειγμα, το ματς με αντίπαλο την Ουνιόν, το πρώτο για το 2020. Οι πρωτευουσιάνοι πήγαν στο ημίχρονο προηγούμενοι, αναμενόμενα οχύρωσαν την άμυνα τους στην συνέχεια, αλλά έφυγαν ηττημένοι, με τριάρα (ξανά) στην πλάτη.

Στηρίζεται στο άστρο του Τίμο Βέρνερ, αλλά η φετινή Λειψία περιέχει κι άλλους 12 παίκτες στην λίστα των σκόρερ της (ακόμη ένα φετινό ρεκόρ πρωταθλήματος).

Η επιρροή του Νάγκελσμαν έγκειται κυρίως στην μεγαλύτερη διάθεση και άνεση που υπάρχει πλέον να διατηρείται ο έλεγχος της κατοχής και ο τρόπος να ξεκλειδώνουν και οι πιο σφιχτές άμυνες με υπομονή στο παιχνίδι. Αυτές τις αρχές του τις έχει ήδη αφομοιώσει στην αγωνιστική φιλοσοφία της Λειψίας και αποτυπώνονται με ευκρίνεια και στο γήπεδο.

Για να το πράξει αυτό, δεν κινήθηκε απλά από την μεταγραφική οδό. Το καλοκαίρι η Λειψία κατέθεσε 18 εκατομμύρια για τον Λούκμαν από την Έβερτον, πήρε επίσης τον Βολφ από την Ζάλτσμπουργκ (12 εκ.) και δανεικό τον Αμπάντου από την Τσέλσι, όμως, με εξαίρεση τον κομβικό Κρίστοφερ Ενκουνκού (13εκατ. από την Παρί) και τον Πάτρικ Σχικ (δανεικός από Ρόμα), κανείς τους δεν έχει βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα πάνω από πέντε φορές μέσα στην σεζόν. Η στρατηγική του ήταν διαφορετική.

Αν υπήρχε «Most Improved Player», δεν θα ήξεραν που να το δώσουν

Ο Νάγκελσμαν κερδίζει μέσα από το βήμα παραπάνω των γνώριμων μονάδων της ομάδας. Οι αλχημείες και το όραμα του βοήθησαν ασφαλώς για να το πετύχουν. Ο Σάμπιτσερ μετατράπηκε στην «κόλλα» της μεσαίας γραμμής, εμπλούτισε το ρεπερτόριο του με λειτουργίες που κανείς δεν πίστευε πως θα βρει. Το τείχος που λέγεται Νταγιότ Ουπαμεκανό στο κέντρο της άμυνας, μόλις στα 21 του χρόνια, πάσχει από… πρόωρη ωριμότητα και ήδη οι καμπάνες της Premier ηχούν με θόρυβο. Κι όχι μόνο αυτοί, για τους οποίους γίνεται συχνή κουβέντα.

Χάλστενμπεργκ και Κλόστερμαν, δύο υψηλόσωμα μπακ, που φέτος οργώνουν την πλευρά, εξολοθρεύουν στον αέρα σαν καθαρόαιμοι στόπερ και φυσικά ανασταλτικά επαρκούν και με το παραπάνω, δίνοντας στον προπονητή τους την πίστωση για το όπλο που διαθέτει.

Παράλληλα, ο «baby Mourinho», όπως τον αποκαλούν οι θαυμαστές του, Νάγκελσμαν, συγκεντρώνει μεγάλο μερίδιο στην εξέλιξη μεμονωμένων παικτών, κατόπιν της δικής του έμπνευσης.

Ο Κόνραντ Λάιμερ, από το παιδί για όλες τις δουλειές στα χαφ, με σχεδόν αποκλειστικά «καταστροφικό» ρόλο στο παιχνίδι της Λειψίας τις περασμένες σεζόν, στα 22 του μοιάζει με αποκάλυψη. Συνεπής και σταθερός, αποτελεί τον πυλώνα της συμπαγούς μεσαίας γραμμής των Κόκκινων Ταύρων και παρέχει την επιθυμητή ελευθερία στον παρτενέρ του Σάμπιτσερ να «λάμπει» στο δημιουργικό κομμάτι. Από τις καινοτομίες του Νάγκελσμαν στη φετινή ενδεκάδα και μια ισάξια υποψηφιότητα, αν υπήρχε άτυπο βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της χρονιάς. Δύσκολο να αποδοθεί, το αξίζουν πολλοί, σίγουρα, όμως, ένας δεν το έχει ανάγκη,

Βέρνερ, ένα κεφάλαιο μόνος του

Από το 2016, όποτε και πρωτοεμφανίστηκε στον χάρτη της Bundesliga, η Λειψία κρατά ένα στοιχείο ίδιο κι απαράλλακτο να την χαρακτηρίζει. Για τρεις σερί σεζόν, ο πρώτος της σκόρερ δεν άλλαξε όνομα. Εξακολουθεί να λέγεται Τίμο Βέρνερ. Πέρυσι σταμάτησε στα 19 γκολ στην σεζόν, το 16/17 και το 17/18 στα 21. Φέτος, μετρά ήδη 25, μόλις ένα παιχνίδι μετά το 50% της αγωνιστικής περιόδου.

Η ανάπτυξη της Λειψίας σε ομάδα πρωταθλητισμού εφάπτεται και ίσως προκαλεί την ανάδειξη του Βέρνερ σε τοπ-σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων. Μπορεί η κοινή γνώμη να εντυπωσιάστηκε με την πυκνή φόρμα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στον πρώτο γύρο, ο 23χρονος Γερμανός, όμως, τον έχει πιάσει στην κορυφή, με 20 γκολ έκαστος όσο αφορά την Bundesliga.

Χωρίς αυτόν για αιχμή του δόρατος, οι χαμένοι βαθμοί της Λειψίας το τελευταίο διάστημα πιθανόν να ήταν πολλαπλάσιοι. Κόντρα στην Ντόρτμουντ, η Λειψία ήταν φανερά υποδεέστερη για ένα ημίχρονο, αλλά χάρη στον Βέρνερ, την επαγρύπνηση και την ασυναγώνιστη ταχύτητα του, είπε «ευχαριστώ» στα δώρα των Βεστφαλών και ισοφάρισε αρχικά σε 2-2. Ο Νάγκελσμαν ζύμωσε το επιθετικό προφίλ του Βέρνερ, σε σημείο που δεν πρόκειται απλά για το ιδανικό κομμάτι του παζλ στην Λειψία, αλλά για τον στράικερ, ο οποίος πλέον μπορεί να κάνει την διαφορά σε κάθε ομάδα της Ευρώπης.

Το κόλπο του Βαυαρού τεχνικού ευεργετικό. Ο Βέρνερ από κυνηγός μετατράπηκε σε ψευτοεννιάρι και έχει βρει τον καλύτερο εαυτό του, κάνοντας όλα όσα έκανε και στο παρελθόν μέσα στο γήπεδο, αλλά σε μεγαλύτερη απόδοση. Σκοράρει περισσότερο (πάνω από ένα γκολ ανά ματς), πάνω από τον συντελεστή ποιότητας των ευκαιριών που βρίσκει (xgoals), έρχεται σε περισσότερες επαφές με την μπάλα και δη στην μεγάλη περιοχή.

«Οι περισσότερες ομάδες ακόμα δεν έχουν καταλάβει από τι είμαστε φτιαγμένοι. Έχουμε τρομερά περιθώρια βελτίωσης ακόμα», λέει και το πιστεύει ο Τίμο για την φετινή Λειψία, καθώς ο ίδιος εξελίσσεται σε υπερόπλο. Μαζί με την αύξουσα πορεία του μεγαλώνει και η ελπίδα της Εθνικής Γερμανίας για την ερχόμενη δεκαετία και η μεταγραφολογία για την πάρτη του κούρασε πριν καν αρχίσει, με Λίβερπουλ, Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης να τον έχουν στο «μόνιτορ», για την κάθε επόμενη του κίνηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στους επόμενους έξι μήνες, θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα των Red Bull και θα δώσει τα μέγιστα για να φέρει στην Λειψία την «πιατέλα», αφήνοντας πίσω της 17 ομάδες που την μισούν.

Από την πρώτη στιγμή, το σύνολο του γερμανικού ποδοσφαίρου αντιμετώπισε με καχυποψία και εμπάθεια την ξενόφερτη πολιτική που χαρακτηρίζει τους Κόκκινους Ταύρους. Ένα εισαγόμενο franchise, από μια παγκοσμιοποιημένη εμπορική δύναμη, ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι προσφιλής και αποδεκτή από την κουλτούρα των γερμαντικών συλλόγων. Ειδικά από τη στιγμή που καταστρατηγεί την πολιτική του 50+1 στο ιδιοκτησιακό μοντέλο, έναν άγραφο κανόνα-σήμα κατατεθέν της σημασίας και της επιρροής που ασκεί η λαϊκή βάση στα κλαμπ.

Ως εκ τούτου, μόνο η σκέψη ότι θα στεφθεί πρωταθλήτρια ένας σύλλογος δεκαετούς πορείας, ο οποίος βρήκε ανάδοχο στην Red Bull και γιγαντώνεται ως ένα βαθιά επιχειρηματικό εγχείρημα, δεχόμενο τις κατηγορίες ότι «επενδύει για την νίκη και δεν νικά για να επενδύσει», προκαλεί σάλο και αντιδράσεις.

Πριν από το ματς της περασμένης Κυριακής στην «Red Bull Arena», οι οπαδοί της ρομαντικής Ουνιόν Βερόλινου, ταξίδεψαν όχι για να δουν το ματς από το γήπεδο, αλλά για να διαδηλώσουν κατά της Λειψίας, παρομοιάζοντας την με τον θάνατο του (γερμανικού) ποδοσφαίρου. Και δεν είναι το μόνο οπαδικό κίνημα που έχει εκφέρει το μίσος και την αντίθεση του στην πολιτική των τωρινών πρωτοπόρων. Η μεγάλη πλειονότητα των ομάδων δεν παρίσταται στους εκτός έδρας αγώνες της απέναντι στην Λειψία. Πώς θα αντιδράσει άραγε σε ενδεχόμενη κατάκτηση;

Union Berlin fans have organized a protest on their way to the stadium in Leipzig. They call it a funeral march.

“RB Leipzig is the death of football!”#RBLFCU #fcunion @dw_sports pic.twitter.com/tfM1I8wUtG

— Pascal Jochem (@pascwale) January 18, 2020