Ρόδρι: Έκανε υπομονή και τώρα... απειλεί!

Μπορεί η διαφορά από την κορυφή να είναι μεγάλη, όμως, οι «πολίτες» δεν φοβούνται καθόλου. Το έκαναν και πέρυσι, πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν και φέτος. Ξέρουν πόσα πράγματα είναι απαραίτητο να διορθώσουν για να καταφέρουν ν' αποκτήσουν... τρομακτική συνέπεια στις νίκες και λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι του Μάντσεστερ, η νίκη με σκορ 4-1 επί της Μπέρνλι, ήταν σημαντικότατη στο ψυχολογικό κομμάτι.

«Το διασκεδάσαμε στ' αποδυτήρια γιατί είχαμε μεγάλη ανάγκη αυτή τη νίκη. Και τώρα έχουμε μπροστά μας ακόμα πολύ δρόμο μέχρι το φινάλε της σεζόν, αλλά ξέρουμε όλοι πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη και πόσο σοβαρά την αντιμετωπίσαμε» είπε ο Ρόδρι, που έκανε το καλύτερό του ματς στη μεσαία γραμμή των Πρωταθλητών Αγγλίας και πλέον... φορτσάρι.

Ο Ισπανός που αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι έναντι 70 εκατομμυρίων, κρατούσε χαμηλό προφίλ αυτούς τους πρώτους μήνες της νέας αγωνιστικής περιόδου και της παρουσίας του σε νέα ομάδα, σε νέο πρωτάθλημα, σε νέο τρόπο παιχνιδιού, σε νέες... καιρικές συνθήκες μακριά από τη Μαδρίτη και σε νέες προκλήσεις που ανοίχτηκαν μπροστά του.

Δεν μιλούσε, δεν έδινε ιδιαίτερες αφορμές για ν' ασχοληθούν μαζί του, έκανε τη δουλειά του αθόρυβα, αλλά τώρα φαίνεται πως είναι έτοιμος για το... ξέσπασμα. Όπως αυτό που μαρτύρησαν οι δηλώσεις του μετά το 4-1 στο Turf Moor, όπου εμφανίστηκε τρομερά σίγουρος για τον εαυτό του αλλά και για την προσπάθεια που θα κάνει η Σίτι για να κυνηγήσει μέχρι τέλους τη Λίβερπουλ.

«Μέχρι τη στιγμή που δεν θα μπορούμε ούτε μαθηματικά να διεκδικήσουμε την κορυφή, θα δίνουμε τη μάχη μας σε κάθε παιχνίδι και τώρα θα δείτε την καλύτερη Μάντσεστερ Σίτι. Εγώ πήρα έναν – δυο μήνες προσαρμογής, έδωσα στον εαυτό μου χρόνο για να συνηθίσω τα πράγματα στην Αγγλία και τώρα σας λέω ότι θα δείτε τον καλύτερο εαυτό μου» είπε και ακούστηκε... απειλητικός για τους αντιπάλους των «πολιτών».

Απέναντι στη Μπέρνλι, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο χώρο του κέντρου, έκανε 3 κοψίματα, περισσότερα από κάθε άλλον συμπαίκτη του στη Σίτι και ανέκτησε 12 φορές τη μπάλα από πόδια αντιπάλων του που ξανά ήταν οι περισσότερες απ' όλους τους υπόλοιπους που βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο και από τις δύο ομάδες! Είχε 119 επαφές με τη μπάλα, φυσικά τις περισσότερες στο παιχνίδι και είχε 93 επιτυχημένες μεταβιβάσεις από τις συνολικά 102 που επιχείρησε. Φυσικά πέτυχε και το τρομερό γκολ με το δυνατό δεξί σουτ εκτός περιοχής που... πήρε προς τα δίχτυα και τον Πόουπ στο τρίτο από τα τέσσερα τέρματα που πέτυχαν οι Πρωταθλητές Αγγλίας στην έδρα των «clarets». Παράλληλα, κέρδισε και 4 εναέριες μονομαχίες.

Είναι ποδοσφαιριστής που πραγματικά μπορεί να καθορίσει τον ρυθμό και την εξέλιξη της αναμέτρησης από τον νευραλγικό χώρο στον οποίο κινείται και από τον οποίο μπορεί να οργανώσει καταστάσεις και ουσιαστικά είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει γυρίσει στην άμυνα τον Φερναντίνιο. Ναι μεν ο Βραζιλιάνος αποδίδει μια χαρά και στο κέντρο της άμυνας από τη θέση του αριστερού στόπερ, ωστόσο, φαίνεται πως ο Ρόδρι, του έχει κλέψει τη θέση στα χαφ. Tώρα που παίρνει τα πάνω του, ο Καταλανός προπονητής τον εμπιστεύεται για να εκμεταλλευτεί την περίοδο φορμαρίσματος που διανύει για να καταφέρει να γίνει σημαντικός για τη Μάντσεστερ Σίτι.

What chance do City have of retaining the title?

Rodri: "All of it."

Simple as that?

Rodri: "Simple as that."#MCFC | #BURMCI | #ManCity pic.twitter.com/aG4ip26Dc6

— Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) December 3, 2019