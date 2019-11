Οι «Αλεπούδες» δαγκώνουν ξανά

Λέστερ - Άρσεναλ με 200+ αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.

«Η ομάδα χτίζει ένα σύνολο που παίζει ο ένας για τον άλλον και έχει τον πιο δυνατό δεσμό και ομαδικό πνεύμα που έχω δει. Δίνουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον και στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης είναι όλοι φίλοι εκτός γηπέδου. Αυτό το πνεύμα, σε συνδυασμό με τις ικανότητές τους ως ποδοσφαιριστές, αποτελεί ένα πολύ ελπιδοφόρο μείγμα». Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον ρεπόρτερ Τζέιμς Σαρπ, τον οποίο είχαμε συναντήσει τον Μάρτιο του 2016, όταν είχαμε ζήσει λίγη από τη μαγεία του πρωταθλήματος της Λέστερ από μέσα. Η ομάδα που τρέλανε την Αγγλία, που έκανε όλο τον κόσμο να υποκλιθεί στο αδιανόητο επίτευγμα του Ρανιέρι και των παιδιών του, είχε θεμέλια γερά, αποτέλεσε ένα case study ομοψυχίας και συλλογικής προσπάθειας, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τα εκατομμύρια των συνδιεκδικητών, να αντέξει την πίεση μέχρι το τέλος.

Ήταν δεδομένο πως η Λέστερ θα είχε δυσκολίες να συνεχίσει τον πρωταθλητισμό. Ο θάνατος του Βιχάι Σριβανταναπράμπα, του ανθρώπου που στήριξε οικονομικά το θαύμα, έφερε γενικότερα ερωτηματικά για τη συνέχεια του πρότζεκτ. Σε πείσμα των καιρών, η Λέστερ έμεινε όρθια. To πλάνο με τον Κλοντ Πιέλ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και τον Φεβρουάριο του 2019 ανέλαβε ο Μπρένταν Ρότζερς, για να δώσει ξανά έμπνευση. Είδε για πρώτη φορά την ομάδα από την εξέδρα στο 2-1 επί της Μπράιτον κι εκείνη «έγραψε» την πρώτη νίκη της σε οκτώ ματς, υπό τις οδηγίες του υπηρεσιακού Μάικ Στόουελ. Στην πρώτη ομιλία του Ρότζερς στα αποδυτήρια, οι παίκτες του χάρισαν ένα ζεστό χειροκρότημα.

Η αύρα είχε αλλάξει. Ο Ρικάρντο Περέιρα βγήκε δημόσια να πει πως οι ποδοσφαιριστές ήταν ενθουσιασμένοι και λάτρεψαν τα όσα τους είπε, θέτοντας όμως ψηλά τον πήχη. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή φρόντισε να κάνει κατανοητό σε όλους πως είναι ένα. «Το μήνυμα είναι ότι μαζί θα είμαστε δυνατότεροι εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου», είπε στην παρουσίαση του. Το ίδιο το κλαμπ, είχε χαράξει λεπτομερώς το πλάνο. Πλήρωσε αποζημίωση στη Σέλτικ, έδωσε στον Βορειοιρλανδό τριετές συμβόλαιο, του πρόσφερε χρόνο να αναλύσει το σχέδιο και να φέρει το τιμ και την προσέγγιση που ήθελε. «Η ιστορία σε σχέση με το που πίστευε ο καθένας ότι βρισκόταν πριν, άλλαξε. Ο βασικός λόγος που ήρθα εδώ από την Σέλτικ ήταν η δυναμική του ρόστερ. Αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα όπου οι παίκτες μπορούν να μάθουν, να εξελιχθούν και να βελτιωθούν, μπορούμε να γίνουμε πραγματικά ανταγωνιστικοί», είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία που προκάλεσε το αυθόρμητο χειροκρότημα.

Ο Σαγκλάρ Σογιούντσου το είπε ξεκάθαρα: «Ο Ρότζερς επικοινωνεί πραγματικά καλά με τους παίκτες που παίζουν βασικοί, καθώς και με αυτούς που περιμένουν τη στιγμή τους. Σε ακούει αν έχεις πρόβλημα. Είμαι ευγνώμων που παίζω γι' αυτόν. Πιστεύω ότι ο Μπρένταν Ρότζερς είναι ένας σπουδαίος all-round προπονητής, τόσο τακτικά, όσο και στο man-management». H διαχείριση είναι συχνά ένα από τα σπουδαιότερα μυστικά για το «ξεκλείδωμα» ποδοσφαιριστών που σε προηγούμενες καταστάσεις δεν είχαν καταφέρει να ενταχθούν στο σύνολο, να προσφέρουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες και να εξελιχθούν. Η επικοινωνία και η διαχείριση των διαφορετικών χαρακτήρων είναι ένας τομέας που ο πρώην τεχνικός της Σέλτικ έχει καταφέρει να βγάλει το μάξιμουμ από τους παίκτες του. Βοήθησε φυσικά και το ότι κατάφερε να τους κάνει να τον πιστέψουν από την πρώτη στιγμή. Κατάφερε να πετύχει την ισορροπία ανάμεσα στους παλιότερους και τους νέους, αξιοποιώντας τους πάντες. Έκανε ξανά τον Βάρντι σημείο αναφοράς και εκείνος τον ανταμείβει συνεχώς, κράτησε μια από τις σημαίες του τίτλου, τον Γουές Μόργκαν στην ομάδα, ανέδειξε παιδιά από τις ακαδημίες, επέτρεψε στους παίκτες του να εκφράζονται ελεύθερα, πέρασε χρόνο μαζί τους εκτός προπονητικού κέντρου.

Παράλληλα, ο Ρότζερς φρόντισε, σε συνεργασία με το τιμ του, να χαράξει ένα πλάνο προπόνησης διαφορετικό. Υιοθέτησε τις αρχές του περιοδισμού, φρόντισε να μειώσει τον αριθμό των παικτών στο καθημερινό πρόγραμμα, έβαλε ένταση η οποία σταδιακά μειώνεται όσο πλησιάζει η μέρα του αγώνα. Το πρόγραμμα προπόνησης αποτελεί προϊόν μακρόθεσμου σχεδιασμού και ο Βορειοιρλανδός φρόντισε να δουλέψει από την πρώτη σεζόν στο πρέσινγκ, στην ανάκτηση της μπάλας, στην επικοινωνία των παικτών και τις αποστάσεις τους. «Υπάρχει μεγάλη ένταση στην προπόνηση και οι τακτικές είναι πολύ ακριβείς, όταν πηγαίνουμε στα παιχνίδια. Είναι πάντα δύσκολο και ξέρεις ότι πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να βρεθείς στην 11άδα το Σάββατο», είπε ο Μπαρνς.

Η Λέστερ τερμάτισε ένατη πέρυσι και είδε το καλοκαίρι έναν από τους πιο σημαντικούς της παίκτες να γίνεται σίριαλ. Ο Χάρι Μαγκουάιρ φόρεσε τελικά τη φανέλα με τον διάβολο, όμως η μεταγραφή του δεν ήταν αρκετή για να μπλοκάρει την εξέλιξη. Η Λέστερ επένδυσε χρήματα για να μετατρέψει τον δανεισμό του Τίλεμανς σε μόνιμη μετακίνηση. Έφερε τον Αγιόθε Πέρεθ και τον Ντένις Πράετ, γεμίζοντας την φαρέτρα του με επιλογές πρώτης γραμμής, ικανές να εξυπηρετήσουν την αγωνιστική του προσέγγιση. Τη χρονιά του τίτλου η Λέστερ είχε μέσο όρο 248 επιτυχημένες μεταβιβάσεις ανά ματς και 42.4% ποσοστό κατοχής. Με τον Ρότζερς έχει 445 μεταβιβάσεις και 58.6% κατοχή. Είναι μια ομάδα σκληρή, βασισμένη στην τακτική, στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου στο δικό της 1/3 και στο πρέσινγκ, η οποία όμως μεταφέρει την μάχη πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή, ρισκάρει περισσότερο, παίζει κάθετα, εκμεταλλεύεται τους χώρους. Όπως έχει πει ο ίδιος, το μοντέλο της Μπαρτσελόνα και του Άγιαξ έχει τεράστια επιρροή στη φιλοσοφία του. Ταυτόχρονα όμως, έχοντας δουλέψει με τον Μουρίνιο, η δική του εκδοχή έχει τζούρες ρεαλισμού.

