Η τελευταία φορά που ο Αλέξις Σάντσες έπαιξε με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ ήταν πριν λίγες ημέρες σε ένα φιλικό με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κεκλεισμένων των θυρών. Στην άμυνα των αντιπάλων των κόκκινων διαβόλων έπαιζαν ο 37χρονος Γιαγκιέλκα και ο 32χρονος Στίρμαν. Ο Χιλιανός δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε σε αυτό το ματς...

Περέιρα, Γκρίνγουντ και Γκόμες πέτυχαν τα γκολ για την Γιουνάιτεντ στη νίκη με 3-1 και όλα αυτό έπεισε ακόμη περισσότερο τον Σόλσκιερ ότι ο Σάντσες δεν έχει θέση. Τρεις παίκτες από τις ακαδημίες έδειξαν μεγαλύτερη διάθεση, μεγαλύτερο πάθος και στο τέλος μεγαλύτερη ποιότητα σε σχέση με τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του ρόστερ. Αυτό το φιλικό εξαρχής είχε σχεδιαστεί για να πάρουν χρόνο συμμέτοχής οι παίκτες της πρώτης ομάδας που μπήκαν αργότερα στην προετοιμασία. Ο Σάντσες ανήκε σε αυτούς, έχοντας παίξει στο Copa America.

We can confirm that Alexis Sanchez joins Inter Milan on loan until 30 June 2020. We wish @Alexis_Sanchez the best of luck in Italy. pic.twitter.com/DdcRQRoEMk

Πλέον, ο Χιλιανός αποτελεί παρελθόν σε ένα deal που φέρνει την Γιουνάιτεντ να μετράει τα εκατομμύρια που έχει χάσει. Τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι πρώτες προτάσεις είχαν φτάσει στα γραφεία του Γούντγουορντ, είχαν ως απαίτηση από τους κόκκινους διάβολους να καλύψουν τουλάχιστον 12 εκατ. λίρες από τον μισθό του. Τελικά, στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου η Γιουνάιτεντ πέτυχε μία ελαφρώς καλύτερη συμφωνία. Ο ίδιος ο Σάντσες παραιτήθηκε από πολλά μπόνους, η Ίντερ θα πληρώσει λίγο περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό έπεσε αισθητά από τις 12 εκατ. λίρες.

Βέβαια, και πάλι η Γιουνάιτεντ θα πληρώνει έναν παίκτη για να αγωνίζεται σε άλλη ομάδα... Οψιόν αγοράς δεν προβλέπεται στη συμφωνία και οι κόκκινοι διάβολοι ελπίζουν ότι αν αναβιώσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του Κόντε θα μπορέσουν να τον πουλήσουν του χρόνου υπό καλύτερες συνθήκες. Ένα ποσό κοντά στα 25 εκατ. ευρώ θα είναι αρκετό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντας για να κριθεί το deal είναι καλό ή όχι για την Γιουνάιτεντ. Ο Σάντσες ήταν ξένο σώμα στο Μάντσεστερ. Ο μισθός του έφερε αντιπάθεια από τους συμπαίκτες του, που τον έβλεπαν να μην τον δικαιολογεί. Να παίρνεις 30% περισσότερο από τον επόμενο στη μισθολογική κλίμακα και να μην είσαι καν βασικός είναι κάτι που κανένας δεν μπορούσε να χωνέψει. Οι σχέσεις του ήταν τυπικές με όλους πλην του Λουκάκου.

Ole Gunnar Solskjaer on Alexis Sanchez: "I think Alexis needed to go. He's been here 18 months and it's not really worked out for him. I think he will come good for them.

"For us, it's time for our boys to feel that pressure and responsibility, to be more robust." pic.twitter.com/46xJ8Rfpx4

