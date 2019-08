Οι αποδείξεις του Τεέμου Πούκι

Τον Απρίλιο, λίγο πριν σφραγίσει μαθηματικά την άνοδό της στην Premier League, γράφαμε αναλυτικά για το διαφορετικό μοντέλο της Νόριτς, που μοιάζει ιδανικό στη θεωρία, αλλά ελάχιστοι τολμούν να το εφαρμόσουν στην πράξη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ΕΔΩ . Ο Τέεμου Πούκι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στοιχεία αυτού του μοντέλου. Και στο συμπέρασμα αυτό δεν οδηγούν αποκλειστικά τα 29 γκολ που πέτυχε τη χρονιά της ανόδου, ούτε το χατ-τρικ στο πρώτο εντός έδρας ματς στην Premier League. Ούτε καν ότι τα 33 γκολ στο πρωτάθλημα που έχει σημειώσει από το ξεκίνημα της σεζόν 2018-19 είναι περισσότερα από κάθε άλλου στις επαγγελματικές αγγλικές κατηγορίες. Η περίπτωση του Πούκι και όλη η διαδρομή του στα «Καναρίνια» αποδεικνύουν ότι υπάρχει, ευτυχώς, ακόμα ποδοσφαιρική λογική.

Ο Πούκι αποκτήθηκε από τη Νόριτς ελεύθερος. Ο ίδιος παραδέχθηκε το καλοκαίρι, στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στην Telegraph, ότι είχε κι άλλες επιλογές, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ. «Αφού μίλησα με τον προπονητή και τον Στούαρτ (σ.σ Γουέμπερ, τεχνικός διευθυντής), κατάλαβα ότι αυτή είναι η καλύτερη απόφαση που μπορώ να πάρω. Είχα μερικές ακόμα επιλογές ( Ο ΠΑΟΚ από την ελληνική Super League ήταν μια επιλογή), αλλά εδώ ήξεραν σχεδόν ακριβώς πώς είμαι ως άτομο και ως ποδοσφαιριστής και πώς θα μπορούσα να ταιριάζω στο σύστημα».

Μέσα σε λίγα λόγια, ο Πούκι περιέγραψε τις μεταβλητές που καθορίζουν πολύ συχνά την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος παίκτης μπορεί τη μία σεζόν να αποτύχει σε μια ομάδα και την επόμενη να θριαμβεύσει σε μια άλλη. Συνήθως, ο απλός παρατηρητής δεν δίνει σημασία στους παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία του, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε αγωνιστικό. Για παράδειγμα, όταν αποκτήθηκε από τη Νόριτς, οι περισσότεροι στο Νησί απορούσαν με την επιλογή της, κυρίως γιατί είχαν στο μυαλό τους το δείγμα του παίκτη στη Σέλτικ, όπου δεν ήταν ακριβώς επιτυχημένο. Από την άλλη, υπήρχαν σχολιαστείς στην Ελλάδα που απορούσαν πώς επέλεξε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Αγγλία από μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και παίζει Ευρώπη στην Ελλάδα. Η αδυναμία κατανόησης του επιπέδου της Championship και της εντελώς διαφορετικής δυναμικής που έχει από μια λίγκα όπως η ελληνική είναι συχνό φαινόμενο στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, τόσο ο Πούκι, όσο και η Νόριτς αποδείχθηκε ότι έκαναν τη σωστή επιλογή.

3 - Teemu Pukki is the first player to score a @premierleague hat-trick for Norwich City since Efan Ekoku against Everton in September 1993. Magic. pic.twitter.com/G1BEHe6qBx

